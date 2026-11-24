



La jornada se presenta inestable en Monteros, con tormentas durante la mañana, la tarde y la noche y una máxima de apenas 22°C. El pronóstico oficial del día, actualizado a las 06:37 horas por el Servicio Meteorológico Nacional, anticipa una semana con mejora progresiva y un marcado ascenso de temperatura hacia el fin de semana.

Para hoy la humedad es del 84%, una presión de 957,4 hPa, viento del sur a 13 km/h y una visibilidad de 8 km, según datos tomados a las 07h de la Estación Meteorológica Tucumán Aero, a 52,9 km de distancia. Para lo que resta del día se esperan tormentas en la tarde, con una probabilidad de precipitación de 10 a 40%, una temperatura de 22°C, la máxima del día y tormentas aisladas en la noche, una temperatura de 19°C y viento del noreste de 13 a 22 km/h.

El pronóstico extendido para los próximos 7 días anticipa una mejora paulatina y un ascenso sostenido de las temperaturas. Pero recién para el viernes.

Se recomienda circular con precaución por la calzada resbaladiza y la visibilidad reducida por la neblina y las lluvias, evitar zonas anegadas y mantenerse informado ante posibles actualizaciones y alertas del Servicio Meteorológico Nacional.