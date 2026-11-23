La competencia reunió a corredores de distintos puntos de la provincia y de otras jurisdicciones, en una jornada que volvió a poner en valor el deporte, la actividad física y los hábitos saludables.

Entre los resultados más destacados, César Vázquez e Ivanna Gramajo, ambos representantes monterizos, se quedaron con el primer puesto de la clasificación general. La delegación local estuvo integrada por atletas de diferentes equipos y corredores libres, que consiguieron importantes ubicaciones en sus respectivas categorías.

Por el equipo que representa Segundo Correa, César Vázquez obtuvo el primer puesto de la general y de la categoría Mayores B, mientras que Pablo Arquez finalizó segundo en la clasificación general y primero en Máster B.

Los representantes del Team Z también tuvieron una destacada actuación. Leo Argañaraz consiguió el primer puesto en Juveniles y terminó cuarto en la general, con apenas 13 años. Agustina Aguilera fue primera en Mayores B; Victoria Ruiz ganó en Pre Máster y terminó cuarta en la general; Romina Alderete obtuvo el segundo lugar en Máster B; Guillermina Marcial fue primera en Juveniles; Lautaro Ibáñez terminó segundo en esa misma categoría; Juan Aguirre ganó en Máster C y Diego Rojo se quedó con el primer puesto en Pre Máster. Por su parte, Miriam Costilla fue segunda en Pre Máster. También participó Francisco Orellana.

En representación de M&L, Ivanna Gramajo se quedó con el primer puesto de la general y de Máster B. Mario Ávila finalizó tercero en la clasificación general y segundo en su categoría. Karina González fue segunda en la general y primera en Máster A, mientras que Johana Gramajo ocupó el tercer puesto de la general y el segundo lugar en Máster A.

El Team Mirtha Rojo tuvo como representante a Eugenia Delgado, quien consiguió el primer puesto en Máster D.

Entre los corredores libres, Roberta Muñoz obtuvo el primer lugar en Mayores A; Karina Trajo ganó en Máster C; Julio Díaz se impuso en Máster A y Álvaro López consiguió el primer puesto en Máster B. También se destacaron Tomás Pérez, tercero en Juveniles, y Elisa Medina, tercera en Máster A.

Desde la Fundación EdAPSa, organizadora del evento, destacaron que la carrera fue un espacio de encuentro entre participantes de diferentes localidades de Tucumán y de otras provincias, tal como ocurrió en las dos ediciones anteriores.

La entidad remarcó que el deporte, los hábitos saludables y el encuentro con otras personas son pilares para construir una vida sana, y que la propuesta busca promover el movimiento y la actividad física.

El presidente de la Fundación EdAPSa, el kinesiólogo Gabriel Suárez, agradeció a todos los participantes y colaboradores que hicieron posible la jornada. También expresó un reconocimiento especial a Juan Pablo Juárez, Guillermo Juárez, Mario Ávila y Kevin Zárate.

La participación monteriza volvió a dejar una cosecha importante de podios y resultados, con representantes de distintas edades y equipos que llevaron el nombre de la ciudad a una competencia que promueve el deporte y la vida saludable.