Los monterizos César Vázquez e Ivanna Gramajo ganaron en la carrera de la Fundación EdAPSa en Yerba Buena, Simoca
El atletismo monterizo tuvo una destacada participación este domingo en Yerba Buena, Simoca, durante una nueva edición de la carrera EdAPSa. Los representantes locales consiguieron numerosos podios en las distintas categorías y ocuparon los primeros puestos de la clasificación general. También participaron integrantes de los grupos de coordinación de la Tercera Edad de Monteros y Simoca.
La competencia reunió a corredores de distintos puntos de la provincia y de otras jurisdicciones, en una jornada que volvió a poner en valor el deporte, la actividad física y los hábitos saludables.
Entre los resultados más destacados, César Vázquez e Ivanna Gramajo, ambos representantes monterizos, se quedaron con el primer puesto de la clasificación general. La delegación local estuvo integrada por atletas de diferentes equipos y corredores libres, que consiguieron importantes ubicaciones en sus respectivas categorías.
Por el equipo que representa Segundo Correa, César Vázquez obtuvo el primer puesto de la general y de la categoría Mayores B, mientras que Pablo Arquez finalizó segundo en la clasificación general y primero en Máster B.
Los representantes del Team Z también tuvieron una destacada actuación. Leo Argañaraz consiguió el primer puesto en Juveniles y terminó cuarto en la general, con apenas 13 años. Agustina Aguilera fue primera en Mayores B; Victoria Ruiz ganó en Pre Máster y terminó cuarta en la general; Romina Alderete obtuvo el segundo lugar en Máster B; Guillermina Marcial fue primera en Juveniles; Lautaro Ibáñez terminó segundo en esa misma categoría; Juan Aguirre ganó en Máster C y Diego Rojo se quedó con el primer puesto en Pre Máster. Por su parte, Miriam Costilla fue segunda en Pre Máster. También participó Francisco Orellana.
En representación de M&L, Ivanna Gramajo se quedó con el primer puesto de la general y de Máster B. Mario Ávila finalizó tercero en la clasificación general y segundo en su categoría. Karina González fue segunda en la general y primera en Máster A, mientras que Johana Gramajo ocupó el tercer puesto de la general y el segundo lugar en Máster A.
El Team Mirtha Rojo tuvo como representante a Eugenia Delgado, quien consiguió el primer puesto en Máster D.
Entre los corredores libres, Roberta Muñoz obtuvo el primer lugar en Mayores A; Karina Trajo ganó en Máster C; Julio Díaz se impuso en Máster A y Álvaro López consiguió el primer puesto en Máster B. También se destacaron Tomás Pérez, tercero en Juveniles, y Elisa Medina, tercera en Máster A.
Desde la Fundación EdAPSa, organizadora del evento, destacaron que la carrera fue un espacio de encuentro entre participantes de diferentes localidades de Tucumán y de otras provincias, tal como ocurrió en las dos ediciones anteriores.
La entidad remarcó que el deporte, los hábitos saludables y el encuentro con otras personas son pilares para construir una vida sana, y que la propuesta busca promover el movimiento y la actividad física.
El presidente de la Fundación EdAPSa, el kinesiólogo Gabriel Suárez, agradeció a todos los participantes y colaboradores que hicieron posible la jornada. También expresó un reconocimiento especial a Juan Pablo Juárez, Guillermo Juárez, Mario Ávila y Kevin Zárate.
La participación monteriza volvió a dejar una cosecha importante de podios y resultados, con representantes de distintas edades y equipos que llevaron el nombre de la ciudad a una competencia que promueve el deporte y la vida saludable.