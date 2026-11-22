El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una actuación sobresaliente este domingo en el Gran Premio de Las Vegas y finalizó sexto con su Alpine. El resultado le permitió repetir su mejor ubicación en la Fórmula 1, que ya había conseguido en el Gran Premio de Canadá.

Colapinto había conseguido el noveno puesto en la clasificación, pero una modificación en la grilla por la salida desde boxes de Liam Lawson le permitió comenzar la competencia más adelante. Desde el inicio mostró un buen ritmo y protagonizó una gran largada, en la que superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.

A lo largo de las 50 vueltas, el argentino debió afrontar distintos desafíos. El sobrecalentamiento de los neumáticos complicó inicialmente su rendimiento, pero logró recuperarse y protagonizó una destacada maniobra al superar a los dos McLaren en un solo movimiento.

La carrera tuvo varios momentos de tensión, entre ellos un Safety Car provocado por un incidente entre Sergio Pérez y Rafael Cámara. También hubo un toque entre los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que terminó con una penalización de diez segundos para el monegasco.

En el tramo final, Colapinto aprovechó distintos incidentes y errores de sus rivales para avanzar posiciones. Una equivocación de George Russell en la vuelta 48 también resultó determinante para que el argentino escalara en la clasificación y terminara sexto.

El ganador de la competencia fue el neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, mientras que los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, completaron el podio. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, finalizó quinto.

Con estos resultados, Alpine sumó 18 puntos en Las Vegas gracias a la actuación de sus dos pilotos. Para Colapinto, además, fue una carrera especial: volvió a meterse entre los seis mejores y consiguió igualar su mejor registro desde su llegada a la Fórmula 1.

La temporada continuará con el Gran Premio de Qatar, previsto para el fin de semana del 27 al 29 de noviembre. Luego, el campeonato llegará a su cierre con la última fecha en Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre. Infobae