Boca afrontará una de las citas más importantes de la temporada con la ilusión de volver a festejar en el plano internacional. El equipo argentino buscará quedarse con la Copa Sudamericana y ponerle fin a una espera de 18 años sin títulos internacionales. Su última consagración en este tipo de competencias fue la Recopa Sudamericana de 2008.

El encuentro se jugará desde las 19:30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El árbitro principal será el uruguayo Andrés Matonte, mientras que su compatriota Antonio García estará a cargo del VAR. La final podrá verse por ESPN, DSports y Disney+ Premium.

Boca llega a esta definición con una campaña que, según el material previo al partido, lo tuvo como protagonista en distintos frentes durante el semestre. El equipo de La Ribera se quedó con el primer puesto de la tabla anual y también alcanzó instancias decisivas en la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

En cuanto a la formación titular, la principal duda pasa por la presencia de Tomás Aranda o Alan Velasco en la delantera. El probable equipo estaría integrado por Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Aranda o Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Del otro lado estará Atlético Mineiro, que atraviesa un presente irregular. Si bien ocupa el séptimo puesto del Brasileirao, el conjunto brasileño perdió tres de sus últimas cuatro presentaciones y resignó terreno en la lucha por clasificarse a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El equipo brasileño es dirigido por el argentino Eduardo Domínguez y también llega con una cuenta pendiente en las finales internacionales. En 2024 perdió la definición de la Copa Libertadores y el año pasado cayó ante Lanús en la final de la Copa Sudamericana.

La probable formación de Atlético Mineiro sería con Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco y Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon y Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra.

Para Boca, la final representa mucho más que la posibilidad de sumar un trofeo: es la oportunidad de recuperar protagonismo internacional y volver a celebrar una conquista continental después de casi dos décadas.

Una observación antes de publicar: mantuve los datos del material que compartiste, pero hay información que convendría verificar, especialmente las formaciones, los entrenadores y el recorrido de ambos equipos. También aparece una contradicción en la referencia a Tomás Aranda o Alan Velasco como duda, ya que la probable formación incluye a Aranda.