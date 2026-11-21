Tucumán tendrá un fin de semana largo con condiciones meteorológicas variables, lluvias en distintos momentos y temperaturas moderadas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad estará presente durante las próximas jornadas, con períodos de tormentas y algunas mejoras temporarias.

El observador meteorológico Cristofer Brito también anticipó que las precipitaciones continuarán durante el fin de semana, con lluvias intermitentes y lloviznas en distintos sectores de la provincia.

Para este sábado 21 de noviembre se espera una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 26°C. El SMN prevé tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana y la tarde. Hacia la noche, las condiciones podrían mejorar, con cielo mayormente nublado y una menor probabilidad de precipitaciones.

El domingo 22 será una de las jornadas más inestables. La temperatura oscilará entre los 18°C y los 24°C, con tormentas durante la madrugada y la mañana. En esos períodos, la probabilidad de lluvias podría ubicarse entre el 40% y el 70%. Durante la tarde y la noche también podrían registrarse chaparrones, aunque con menores posibilidades.

Para el lunes 23, feriado nacional, el pronóstico indica una mínima de 17°C y una máxima de 27°C. La jornada comenzaría con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche disminuirían las probabilidades de precipitaciones.

El lunes será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Este año, la conmemoración fue trasladada al lunes 23, dando lugar a un fin de semana largo de tres días.

Así, quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre deberán tener en cuenta la posibilidad de lluvias durante las tres jornadas, especialmente el domingo, que aparece como el día con mayor inestabilidad.