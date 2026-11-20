La fumigación realizada este jueves en la Escuela Secundaria Eva Perón de Monteros generó preocupación entre vecinos de la zona, luego de que una columna de humo negro que salía del establecimiento hiciera pensar que se estaba produciendo un incendio. Sin embargo, se trataba de un procedimiento de control de insectos solicitado por la propia institución.

Ante las consultas y la inquietud que provocó la situación, la directora de Medio Ambiente de Monteros, profesora Milagros Brito, y el director de la escuela, profesor Gonzalo Elías, brindaron explicaciones a MONTERIZOS sobre las tareas realizadas.

Brito señaló que se trata de un trabajo habitual que lleva adelante el área municipal de Medio Ambiente. “Desde la escuela nos pidieron la tarea y esta tarde la llevamos adelante”, explicó.

Sobre los productos utilizados, la funcionaria indicó que pertenecen a la familia de los piretroides, insecticidas empleados para eliminar insectos y que pueden encontrarse también en productos de uso cotidiano, como espirales y aerosoles. “Son más estables al calor, a la luz y a la humedad, por lo que permanecen suspendidos en el aire más tiempo. Es un producto autorizado para su aplicación, ya que tiene baja toxicidad en seres humanos”, detalló Brito. Entre las sustancias de esta familia mencionó la permetrina y la cipermetrina.

Por su parte, el director de la Escuela Eva Perón, Gonzalo Elías, confirmó que la fumigación se realizó a pedido de las autoridades escolares y sostuvo que el procedimiento se desarrolló de acuerdo con lo previsto.

“Se podría decir que fue un poco intenso, pero nada que temer. Se llevó a cabo de manera controlada por los fumigadores del área de Medio Ambiente”, expresó.

Elías también explicó que, por cuestiones de seguridad, se delimitó el ingreso al establecimiento durante la aplicación del producto. “Se puso por seguridad en la entrada de la escuela, se delimitó, pero es un producto que lo usan siempre. No fue nada grave, pero sí nos movilizamos”, agregó.

De esta manera, las autoridades aclararon que el humo observado no correspondía a un incendio, sino a las tareas de fumigación solicitadas por la institución educativa.