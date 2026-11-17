Atlético Tucumán se quedó con el clásico femenino ante San Martín al imponerse por 2-0, en una nueva fecha de la Liga Tucumana. Nicole Castillo Isa y Ludmila Monteros fueron las autoras de los goles del conjunto decano.

Uno de los momentos más destacados del encuentro llegó con la definición de la monteriza Nicole Castillo Isa, quien sorprendió a la arquera rival con un remate por encima de su posición para convertir uno de los tantos de la victoria.

La actuación de la futbolista también tuvo protagonismo en Reserva. En esa categoría, Atlético y San Martín igualaron 2-2 y Castillo volvió a marcar, completando así una jornada con goles en ambas divisiones.

De esta manera, Nicole Castillo Isa se convirtió en una de las protagonistas de la jornada clásica, con dos goles entre Primera y Reserva y una actuación determinante en el triunfo del Decano.