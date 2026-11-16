El gobernador Osvaldo Jaldo visitó esta tarde la comuna de Acheral, en el departamento Monteros, donde dejó inauguradas obras de infraestructura vial, alumbrado público y espacio recreativo.

El mandatario recorrió la obra de pavimento articulado en la calle Atahualpa Yupanqui, que abarca 4.000 metros cuadrados. Allí se retiró el asfalto deteriorado y se realizan las tareas de nivelación previas a la colocación del adoquín.

Jaldo inauguró también la plaza Atahualpa Yupanqui, recuperada por la gestión comunal con juegos infantiles nuevos, caminerías, bancos e iluminación. “Hemos visto jugar a los niños y no hay nada mejor en la vida que escuchar la sonrisa de un niño”, expresó.

En el acceso sur de la localidad, el gobernador habilitó la avenida Roca, con 500 metros de pavimento de hormigón y alumbrado público nuevo. La obra fue diseñada para soportar el tránsito pesado que circula por la zona.

Además, puso en funcionamiento tres kilómetros de alumbrado LED sobre la Ruta Provincial 307, en la jurisdicción de Acheral. La obra se complementa con otros cuatro kilómetros en Santa Lucía, a cargo del comisionado comunal Juan Carlos Norris, por lo que el tramo iluminado suma cerca de siete kilómetros.

Jaldo destacó el impacto de la obra en la seguridad vial. “No solo tiene que mejorar urbanísticamente la zona, sino también la seguridad vial. Por acá transitan los niños, las ambulancias, van a la escuela, van camiones que sacan la producción, nuestras economías regionales”, afirmó. Agregó que muchas personas usan el tramo para caminar o hacer deporte.

El mandatario recordó que la Ruta 307 es la ruta de los valles Calchaquíes. “Con una inversión muy importante, en tres años de gobierno hemos dejado la 307 como una de las mejores rutas de los valles”, sostuvo.

“Hoy cortamos cinta, no hemos venido a prometer. A pesar de la crisis, venimos haciendo obras de infraestructura”, subrayó, y mencionó las inversiones en vivienda, pavimentación, alumbrado, cámaras de seguridad, salud y educación.

“Gobernamos para los dos millones de tucumanos, sin distinción de bandería política, porque cuando inauguramos una obra no le preguntamos quién vive al frente ni de qué partido político es”, aseguró.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, valoró la gestión del comisionado comunal Williams Trejo y de la subcomisionada Silvina Cardoso. “Son grandes gestionadores y vienen realizando una gestión muy importante para los vecinos”, afirmó.

El ministro explicó que, desde su cartera, se articula con las 93 comunas rurales y los 18 municipios de la provincia la ejecución de obras, equipamiento y maquinaria. “Con el equilibrio fiscal que logró el gobernador Osvaldo Jaldo, podemos realizar obras de infraestructura en todo el interior de la provincia”, señaló.

Monteros destacó además que el alumbrado “garantiza mayor seguridad, especialmente a quienes circulan en bicicleta o salen a hacer actividad física”.

El comisionado comunal Williams Trejo calificó la calle Atahualpa Yupanqui como una obra muy anhelada. “Tenía un desgaste tremendo, sacamos todo el asfalto viejo y ahora estamos nivelando para poder colocar el adoquín”, explicó.

Sobre la iluminación de la Ruta 307, señaló que es una vía muy usada por turistas, estudiantes y vecinos que van a hacer compras. “Antes era un peligro porque no estaba iluminado. Hoy ya podemos correr tranquilamente, caminar tranquilamente, los chicos pueden venir a la escuela tranquilos porque ya está iluminado”, concluyó.

Jaldo estuvo acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros; los diputados Gladys Medina y Javier Noguera; el comisionado comunal de Acheral, Williams Trejo; y la subcomisionada Silvina Cardoso. También participaron los intendentes Francisco Serra (Monteros) y Elvio Salazar (Simoca); los legisladores Sara Lazarte, Carlos Najar, Alejandro Figueroa, Patricia Lizarraga, Roque Argañaraz, Alberto Olea, Sandra Figueroa y Marcelo Herrera; el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán, el director de la DAU, Armando Cortalezzi; y el interventor del IPLA, Dante Loza. Estuvieron presentes además concejales y dirigentes de distintos distritos.

El gobernador agradeció a los delegados comunales y a los funcionarios que colaboraron con las obras. “Vamos a seguir trabajando por un Tucumán mejor y por llegar a ese interior profundo que son las 93 comunas rurales, a las que les estamos haciendo una inversión nunca vista en la historia de la provincia”, concluyó.