Una situación inesperada sorprendió al personal del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán, de la capital tucumana. Una mujer de 29 años que había llegado a la guardia por molestias que atribuía a una infección urinaria terminó dando a luz en el baño del establecimiento.

La paciente había ingresado acompañada por un familiar y manifestó que sentía punzadas abdominales y problemas urinarios. Mientras aguardaba ser atendida, pidió permiso para ir al baño debido a fuertes cólicos. Sin embargo, los dolores correspondían al inicio del trabajo de parto. “Fue allí donde comenzó su trabajo de parto y pidió ayuda”, explicó la subdirectora del hospital, Silvia Mabel Saravia.

Cuando el personal ingresó al baño, encontró a la mujer sobre el inodoro y a un enfermero que ya sostenía al recién nacido. Ante la emergencia, los profesionales utilizaron los insumos de una caja pediátrica disponible en el shockroom.

En menos de diez minutos, la madre y el bebé, un varón de aproximadamente 40 semanas de gestación, fueron trasladados al quirófano. Allí, los médicos realizaron maniobras de estimulación para favorecer que el recién nacido comenzara a respirar y llorar, mientras otro equipo asistía a la mujer para completar el alumbramiento de la placenta y estabilizarla.

Desde la guardia se comunicaron con el servicio de emergencias 107 y con la Maternidad para coordinar el traslado. Una ambulancia llegó 25 minutos después del llamado, acompañada por un equipo especializado que evaluó al bebé y trasladó a ambos para continuar con los controles médicos.

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue que la mujer no había informado que estaba embarazada al ingresar al hospital. Según indicaron, tampoco su familia conocía la gestación.

Saravia advirtió sobre los riesgos que implica atravesar un embarazo sin controles prenatales y destacó que la atención inmediata permitió asistir a la madre y al recién nacido.

“Ella tuvo suerte de que ocurrió en un hospital y hubo una atención inmediata con final feliz. Pero la falta de control prenatal puede derivar en complicaciones severas para la madre o hacer que el bebé nazca sin signos vitales”, señaló.

La subdirectora también mencionó que existen situaciones en las que algunas personas jóvenes ocultan o niegan un embarazo por temor o conflictos familiares, aunque no precisó que ese haya sido el motivo en este caso.

Finalmente, recordó la importancia de los controles durante el embarazo y señaló que el sistema público de salud de Tucumán ofrece atención preventiva, asesoramiento en salud sexual y acceso gratuito a métodos anticonceptivos en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).