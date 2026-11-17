Abre la inscripción al Centro de Desarrollo Infantil Apapacho para el ciclo lectivo 2027
La Municipalidad de Monteros anunció que se encuentra abierta la inscripción al Centro de Desarrollo Infantil "Apapacho" para el ciclo lectivo 2027. El trámite se realizará los días 18, 19 y 20 de noviembre, en turno mañana y turno tarde.
La inscripción está destinada a las familias que quieran asegurar un lugar para sus hijos e hijas en el espacio educativo municipal, que acompaña el desarrollo y el aprendizaje de los más pequeños.
Cuándo y dónde inscribirse
- Fechas: 18, 19 y 20 de noviembre de 2026
- Turno Mañana: de 9 a 11 hs
- Turno Tarde: de 15 a 17 hs
Requisito: Deben llevar fotocopia del DNI del alumno/a y del tutor/a. Se recomienda asistir en los días y horarios establecidos para completar la inscripción y consultar por la disponibilidad de vacantes para el ciclo lectivo 2027.