Quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Anses reciben en diciembre un monto con una suba del 2,17%, resultado del ajuste automático que se hace cada mes según el último dato de inflación.

El porcentaje de diciembre responde a la inflación de octubre, que fue del 2,2%. Para estos ajustes mensuales se usan las variaciones de precios con dos decimales, y de ahí sale el valor exacto.

Con la actualización, la AUH pasa a ser de $130.455,43 y la Asignación por Embarazo tiene el mismo importe. La AUH con Discapacidad llega a $424.781,18. El 20% restante se retiene hasta que los organismos cruzan información para comprobar que los menores cumplen con la escolaridad y con la atención sanitaria. El calendario mensual del organismo previsional fija el cobro entre la segunda y la tercera semana del mes, según cómo termine el DNI de cada titular.

La asignación está pensada para madres, padres o titulares que conviven con menores de 18 años y reúnen determinados requisitos. Existe desde hace 16 años y la reciben 2,5 millones de familias, con un promedio inferior a dos niños cada una, de modo que alcanza a 4,3 millones de menores.

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, informó en un comunicado que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación le enviarán directamente a la Anses los datos de escolaridad y salud de los titulares de 5 a 17 años. Por eso, los titulares ya no deberán hacer esa gestión, que mantenía frenado el 20% de la prestación hasta presentar la documentación.

Según el comunicado, la información circulará “a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos, eliminando la necesidad de realizar la certificación presencial en papel”.