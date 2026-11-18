

El pronóstico oficial para Monteros, actualizado este miércoles a las 07:00 horas, indica una mañana mayormente nublada con neblina y una temperatura actual de 19,1°C. La máxima para hoy será de 27°C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este momento, la humedad alcanza el 97%, el viento sopla del sudoeste a 10 km/h, la presión es de 955,4 hPa y la visibilidad es de 5 km. Está previsto que baje el sol a las 19:52.

Para lo que resta de hoy, miércoles 18, se espera una tarde y la noche, con un 40% de probabilidad de precipitación.

En cuanto al pronóstico extendido para los próximos días, el jueves 19 se espera una máxima de 29°C y una mínima de 20°C, mientras que el viernes 20 la máxima bajará a 26°C y la mínima será de 19°C.

El fin de semana se presentará más caluroso, con una máxima de 30°C y una mínima de 21°C tanto el sábado 21 como el domingo 22.