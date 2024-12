Se recibió en la escuela Comercio de profesora de Inglés, es docente de alta montaña y ganó una beca a EEUU

En diciembre concluyó el proceso de selección de las Becas Fulbright 2025, cogestionada y cofinanciada por la Secretaría de Educación - Ministerio de Capital Humano y la Comisión Fulbright. Ocho docentes del país fueron seleccionadas como Asistentes de Idioma Inglés el próximo año en Estados Unidos, de las cuales cuatro pertenecen a Tucumán.

Desde la línea de Becas Internacionales de la Dirección de Educació Superior No Universitaria del Ministerio de Educación de Tucumán se difunden los programas de becas y se realiza el acompañamiento para aplicar en las mismas, a fin de fomentar a los estudiantes, futuros docentes, de las carreras de idiomas a postularse; ese fue el caso de Andrea Gabriela Marcelo.

La docente se recibió del Profesorado de Inglés en la Escuela Comercio José de San Martín de Monteros; institución responsable de su formación superior, y representará a la provincia en el plano internacional como agentes culturales de Argentina ¿Cómo lo logró? ¿Cuál es su trayectoria laboral? La profesora detalló parte de su día a día y dejó un mensajes de aliento para otros estudiantes y docentes de idioma para que se animen a postularse.

Es docente de alta montaña y sueña con contar sus vivencias como embajadora cultural

Andrea Gabriela Marcelo, tiene 25 años y es de Simoca. "Vivo con mi mamá y mis dos hermanos, y actualmente trabajo como profesora de inglés en la escuela multinivel de Las Arquitas, una escuela de alta montaña ubicada a 1.800 metros sobre el nivel del mar".

La profesora detalla su rutina y da cuenta de una realidad que se vive en Tucumán para garantizar educación a niños y niñas de lugares de dificil acceso. Andrea permanecemos 2 semanas completas con clases desde las 9:00 hasta las 16:00 de lunes a sábado. Esta escuela, funciona como albergue tanto para los alumnos, como para los docentes. Llegar allí no es tarea sencilla; "comenzamos el viaje en Raco, donde nos reunimos todos los profesores para organizar lo necesario para la quincena. Luego iniciamos el ascenso a lomo de caballo o mula, en un recorrido que dura aproximadamente 5 horas, dependiendo del clima y el estado de los senderos. Atravesamos montañas, vegetación frondosa y caminos empinados al filo de los cerros".

Al llegar, los docentes comparten todo: comidas, actividades y, sobre todo, aprendizajes. Finalizada la quincena, y vuelven a sus casas por una semana y luego repiten el ciclo. "Esta experiencia me ha cambiado la vida completamente; convivir en este entorno, aislados del mundo exterior y sin señal telefónica, me hizo descubrir fortalezas que no sabía que tenía y hacer cosas que jamas considere que seria capaz de hacer. Nunca imaginé que podría adaptarme a un lugar así, pero la comunidad de la escuela me ayudó muchísimo. Mis compañeros me acompañaron en todo el proceso de adaptación, y poco a poco descubrí que vivir rodeada de montañas y lejos de mi hogar es una de las experiencias más transformadoras que he vivido. Hoy puedo decir con orgullo que este trabajo, aunque desafiante, me ha hecho crecer no solo como docente, sino también como persona".

Un sueño latente



Esta docente, superó los obstáculos y logró adaptarse a una realidad de enseñanza y aprendizaje en condiciones complejas. Sin embargo, sus debás aspiraciones seguían ahí latentes y reveló que hace tiempo estaba en sus planes aplicar a las Becas Fulbright. "Siempre soñé con ser asistente de idioma, así que estuve pendiente de la beca desde hace mucho tiempo. La primera vez que escuché sobre Fulbright fue en 2019, cuando tuve la oportunidad de conocer a una becaria del programa que visitó mi escuela, la Escuela de Comercio de Monteros. Desde ese momento, supe que quería hacer lo mismo y representar a mi cultura en otro país".

"Cuando vi que la convocatoria se abría este año, contacté a una exprofesora, Jorgelina Dulce, que estaba organizando charlas informativas por Meet. Lamentablemente, no pude participar porque no tenía conexión estable en la escuela, pero ella me ayudó muchísimo en el proceso de inscripción y envío del formulario".

"Envié mi aplicación tan solo 20 minutos antes del cierre, y nunca pensé que tendría posibilidades reales de ser elegida. Fue una espera larga y llena de nervios, porque soy una persona muy ansiosa. Cuando recibí el mail luego de un mes diciendo que estaba preseleccionada, no podía creerlo. Luego, tras pasar la entrevista junto con otros 33 postulantes, llegó la noticia de que había sido seleccionada. Fue un momento de inmensa alegría para mí y para mi familia".

Sobre la postulación la profesional advierte "Se requiere mucho trabajo y compromiso. La parte más tediosa, sin dudas, es armar el formulario, ya que hay que reunir muchos documentos como diplomas, certificados de cursos y cartas de recomendación entre otras cosas. Sin embargo, aunque lleva tiempo, no es imposible. Mi consejo para quienes estén interesados en postularse es que se animen. Yo estuve soñando con esta beca durante cinco años y no me animaba a aplicar por miedo a no cumplir con todos los requisitos. Pero me di cuenta de que lo peor que puede pasar es no intentarlo. Esta es una experiencia única en la vida, y estoy segura de que todos los que tienen este sueño deberían intentar aplicar. Es mejor intentarlo que lamentarse por no haberlo hecho".

Expectativas

"Será mi primera vez fuera del país, lo que significa una gran oportunidad para mí. Vengo de una familia humilde y trabajadora, y nunca tuve la oportunidad de viajar ni siquiera a otras provincias de Argentina. Dejar mi casa y subirme a un avión a otro país será un cambio enorme, pero es algo que siempre soñé desde chica. Estoy muy agradecida con el programa Fulbright y con todas las personas que me acompañaron durante el proceso de selección. Sin esta beca, hubiera sido muy difícil cumplir este sueño".

El viaje de la docente iniciará en agosto de 2025 a mayo de 2026 aproximadamente. "Todavía no sé exactamente a qué estado o universidad voy a ir, ya que faltan algunos procesos para definir mi destino". La universidad anfitriona recibirá a Andrea para enseñar español como lengua extranjera, ademas su rol en el programa es el de ser una embajadora cultural, "para mí eso significa mostrar con orgullo la riqueza de mi provincia, Tucumán, y de mi ciudad natal, Simoca. Aunque somos la provincia más pequeña de Argentina, nuestra cultura y tradiciones son inmensas".

"Quiero compartir con mis futuros estudiantes y colegas la diversidad de nuestra cultura: nuestras comidas típicas, nuestra música, las festividades, e incluso las historias de mis alumnos en la escuela de alta montaña. Esas historias, tan únicas y valiosas, son parte fundamental de lo que somos como sociedad".

Sin olvidar su trabajo actual, la profsional expresa "Espero desempeñarme como docente en Estados Unidos con el mismo compromiso y dedicación que aquí, enseñando de forma dinámica y creando un espacio en el aula donde mis alumnos se sientan seguros al aprender español. Enseñar una lengua no es solo enseñar gramática y vocabulario, es compartir una manera de ver el mundo. Estoy muy emocionada por llevar la riqueza de nuestra lengua española y la diversidad lingüística de Tucumán al aula".

Formación inicial en Escuela Comercio de Monteros

"Nunca tuve la oportunidad de asistir a un instituto de inglés cuando era chica. Todo lo que sabía lo aprendí por mi cuenta, escuchando música, viendo películas con subtítulos y explorando la cultura de países de habla inglesa, especialmente Estados Unidos". Y a pesar de no haber tenido formación en idioma en su infancia, Andrea afirma que su autoaprendizaje le sirvió como base "cuando ingresé al profesorado en la Escuela Superior de Comercio General San Martín, ya que todas las materias se dictaban en inglés".

Sobre la intitución que le dio su título de base indica "Mí paso por la Escuela de Comercio fue inolvidable, me formé como docente de la mano de profesores extraordinarios, que hasta el día de hoy recuerdo con mucho cariño. Además, en esa etapa conocí a quienes hoy son mis amigos y colegas, personas que me han acompañado en muchos proyectos a lo largo de mi carrera. Sin dudas, esa experiencia fue un pilar en mi formación como docente y como persona".