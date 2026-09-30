Video: En la Previa del Monteros de la Patria, Pupito, Carmelo y el Oficial Gordillo cantaron A Monteros

La previa del 61° Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore tuvo un momento especial en el programa de streaming La Gambeta, donde el Oficial Gordillo fue invitado y la conversación terminó llevando a Monteros al centro de la escena.

El programa cuenta entre sus integrantes con Yayo Guridi, en el personaje de Carmelo, y Pichu Straneo, como Pupito, además de Martín Vázquez (Máximo) y Luis Rubio (Eber). En cada emisión reciben a distintos invitados y, en esta oportunidad, fue el turno del humorista tucumano Oficial Gordillo.

Durante la charla, Gordillo contó detalles vinculados con su conocido sobrenombre “Voligoma”. Pero cuando la conversación llegó a Monteros, Pupito y Carmelo sorprendieron al entonar la clásica versión de “A Monteros”, la zamba inmortalizada por Mercedes Sosa.

Así, el nombre de Monteros apareció en uno de los espacios de streaming de mayor repercusión, en un momento que combinó humor, música y la identidad de la ciudad, justamente en la previa de una nueva edición del tradicional festival folklórico.