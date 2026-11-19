Hay límites que no se pueden cruzar. Descartar material patológicos y además, cortopunzante, entre los residuos domiciliarios no es un descuido menor: es poner en riesgo la salud y la vida de quienes todos los días trabajan para mantener limpia la ciudad. En Monteros, un trabajador municipal sufrió una lesión al manipular una bolsa que contenía cientos de agujas usadas. Pudo haber sido mucho peor.

Una bolsa de residuos se convirtió en una trampa para un trabajador municipal en Monteros. Este jueves 19 de noviembre, mientras realizaba tareas en Pasaje Centenario, el operario entró en contacto con cientos de agujas descartadas de manera irresponsable junto con la basura común.

El trabajador sufrió una lesión en una de sus manos. Los guantes y los elementos de protección que llevaba puestos evitaron que el episodio tuviera consecuencias más graves, pero las imágenes del material encontrado y de la herida dejan en evidencia la dimensión del peligro.

No se trata de basura común. Son elementos cortopunzantes que, después de ser utilizados, deben recibir un tratamiento y una disposición adecuados. Arrojarlos en una bolsa domiciliaria significa exponer directamente a recolectores, operarios de limpieza y cualquier persona que deba manipular esos residuos.

Una irresponsabilidad que pone vidas en riesgo

Quien descarta agujas de esta manera no está simplemente incumpliendo una norma de higiene. Está trasladando un riesgo sanitario a otra persona, que puede sufrir una punción accidental y quedar expuesta a posibles infecciones.

El personal municipal no tiene por qué jugarse la salud cada vez que levanta una bolsa de residuos. Detrás de cada tarea de limpieza hay trabajadores que cumplen una función esencial para la comunidad y que merecen condiciones seguras para realizarla. "Para nosotros es algo normal encontrarnos con vidrios, pero esto ya roza con la irresponsabilidad del vecino", dijo uno de los trabajadores que realizó el recorrido en la jornada de hoy.

Por otro lado, el municipio ya comenzó con la tarea para tratar de identificar a la persona o a los responsables de haber descartado este material en Pasaje Centenario. "Se que se están viendo cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar al irresponsable del hecho

La pregunta es inevitable: ¿qué puede llevar a alguien a arrojar cientos de agujas usadas junto con la basura común, sabiendo que otra persona tendrá que recogerla?

La limpieza de una ciudad es una responsabilidad compartida. Y hay conductas que no admiten excusas: tirar agujas usadas en una bolsa de residuos no es un error inocente, es una irresponsabilidad que puede terminar en una tragedia.