Pueden postularse:

Personas de entre 18 y 24 años.

Personas sin trabajo formal registrado hasta los 35 años.

Personas a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años, hasta los 35 años.

Integrantes de comunidades indígenas o pueblos originarios, personas con discapacidad, refugiadas y afrodescendientes o afroargentinas, sin límite máximo de edad.

Los requisitos de edad deben cumplirse al momento del cierre de la convocatoria.

Cómo anotarse a las Becas Progresar Trabajo

La inscripción es gratuita y se realiza de manera online.

Los pasos son:

Estar registrado en Mi Argentina

Ingresar en la página oficial de Progresar

Seleccionar la línea Formación Profesional

Iniciar sesión con CUIL y contraseña de Mi Argentina

Revisar los datos personales

Completar la encuesta

Cargar la información académica solicitada

Enviar el formulario

También es necesario informar un CBU de una cuenta bancaria o CVU de una billetera virtual a nombre del solicitante para recibir los pagos.

Hasta cuándo está abierta la inscripción a Progresar Trabajo

La fecha límite es el 27 de noviembre de 2026. El plazo fue establecido oficialmente mediante la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación.

La convocatoria comenzó el 27 de abril y permanecerá disponible durante siete meses para quienes cumplan los requisitos de Progresar Formación Profesional.

Cuánto paga Progresar Trabajo en 2026

La beca tiene un monto mensual de $35.000. Así quedó establecido por la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación para Progresar Obligatorio, Superior, Enfermería y Formación Profesional.

En el caso de Formación Profesional, Capital Humano informó que se abona inicialmente el 80% de la cuota y el 20% restante queda sujeto a la certificación de finalización del curso.

De esta manera:

Monto mensual de la beca: $35.000.

Pago inicial equivalente al 80%: $28.000.

Porcentaje retenido: 20%.

Monto retenido por cuota: $7.000.

La cantidad de pagos depende de la duración del curso o trayecto formativo que realice cada beneficiario.