Progresar Trabajo: la línea en la que todavía tenés tiempo para inscribirte
El reglamento vigente establece como requisito general tener entre 18 y 24 años. Sin embargo, amplía el límite de edad para determinados grupos.
Pueden postularse:
- Personas de entre 18 y 24 años.
- Personas sin trabajo formal registrado hasta los 35 años.
- Personas a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años, hasta los 35 años.
- Integrantes de comunidades indígenas o pueblos originarios, personas con discapacidad, refugiadas y afrodescendientes o afroargentinas, sin límite máximo de edad.
Los requisitos de edad deben cumplirse al momento del cierre de la convocatoria.
Cómo anotarse a las Becas Progresar Trabajo
La inscripción es gratuita y se realiza de manera online.
Los pasos son:
- Estar registrado en Mi Argentina
- Ingresar en la página oficial de Progresar
- Seleccionar la línea Formación Profesional
- Iniciar sesión con CUIL y contraseña de Mi Argentina
- Revisar los datos personales
- Completar la encuesta
- Cargar la información académica solicitada
- Enviar el formulario
También es necesario informar un CBU de una cuenta bancaria o CVU de una billetera virtual a nombre del solicitante para recibir los pagos.
Hasta cuándo está abierta la inscripción a Progresar Trabajo
La fecha límite es el 27 de noviembre de 2026. El plazo fue establecido oficialmente mediante la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación.
La convocatoria comenzó el 27 de abril y permanecerá disponible durante siete meses para quienes cumplan los requisitos de Progresar Formación Profesional.
Cuánto paga Progresar Trabajo en 2026
La beca tiene un monto mensual de $35.000. Así quedó establecido por la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación para Progresar Obligatorio, Superior, Enfermería y Formación Profesional.
En el caso de Formación Profesional, Capital Humano informó que se abona inicialmente el 80% de la cuota y el 20% restante queda sujeto a la certificación de finalización del curso.
De esta manera:
- Monto mensual de la beca: $35.000.
- Pago inicial equivalente al 80%: $28.000.
- Porcentaje retenido: 20%.
- Monto retenido por cuota: $7.000.
La cantidad de pagos depende de la duración del curso o trayecto formativo que realice cada beneficiario.