Un brutal episodio ocurrido en Lastenia, departamento Cruz Alta, es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale. María Belén Soria, de 27 años, fue encontrada sin vida en una vivienda del pasaje Florida, a la altura de calle Tornquist al 850, con severos signos de violencia.

En un primer momento, los investigadores analizaron la posibilidad de que se tratara de un homicidio durante un intento de robo. Sin embargo, el avance de las pericias modificó el rumbo de la pesquisa y la principal hipótesis apunta a una confusión de identidad.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el presunto autor habría sido Oscar Alberto Gonzalo, de 45 años, expareja de la tía de la víctima. Los investigadores sospechan que el hombre ingresó a la vivienda con la intención de atacar a su exmujer y se dirigió hacia el dormitorio donde creía que ella descansaba.

En la habitación, el agresor habría atacado con un elemento contundente a la persona que se encontraba acostada en la cama junto a un niño pequeño. Sin embargo, quien estaba allí era María Belén Soria, su sobrina, y no su expareja.

Después del ataque, Gonzalo habría escapado del lugar. Según las primeras informaciones de la investigación, horas más tarde, al enterarse de que la joven había fallecido y de que la Policía había desplegado un operativo para localizarlo, se dirigió a las instalaciones del Ingenio Marapa.

En ese lugar, el hombre se habría arrojado desde una zona elevada y murió como consecuencia de la caída.

La investigación judicial

El fiscal Carlos Sale se presentó en la vivienda junto a los auxiliares Ricardo Ybañez, Lucrecia Lugones y Julieta Cano Saracho. También trabajaron peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes realizaron el levantamiento de rastros y tomaron testimonios a vecinos y allegados.

Desde la Fiscalía aclararon que la hipótesis del ataque por error es, hasta el momento, la línea investigativa más firme, aunque todavía tiene carácter preliminar.

Los investigadores aguardan los resultados de las autopsias y los informes periciales para reconstruir con precisión las circunstancias de ambos episodios y determinar fehacientemente el móvil del crimen.