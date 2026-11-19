La Orquesta Infanto Juvenil de la Escuela de Arte Popular de Monteros presentará un concierto homenaje al rock nacional este jueves, a las 18:30, en el Museo Casa Histórica de la Independencia, en San Miguel de Tucumán en el marco del ciclo "Musica en el Museo"

La propuesta buscará rendir tributo a los grandes referentes de la música argentina a través de una presentación protagonizada por niños y jóvenes que forman parte de la institución monteriza. El director de la formación, el profesor Alejandro Heredia, destacó la importancia de esta presentación e invitó a toda la comunidad a acompañar el espectáculo y apoyar los proyectos culturales y educativos que permiten acercar la música a las nuevas generaciones. Además, de Heredia, la orquesta conformada también los profesores, José Vivanco, Andrea Chico, y Ayelén Soria y Exequiel Andrade, dos ex egresados de la EAP que colaboran con la formación.

Actualmente, alrededor de 45 niños y jóvenes integran la orquesta. El proyecto comenzó en 2021 con participantes de entre 7 y 12 años, pero con el paso del tiempo muchos de aquellos pequeños músicos crecieron y continuaron su formación. Por ese motivo, la agrupación adoptó la denominación de Infanto Juvenil.

Heredia también resaltó el valor de contar en Monteros con una Escuela de Arte Popular, un espacio que ofrece distintas disciplinas artísticas, entre ellas música, teatro, danza y pintura. Según explicó, la institución brinda oportunidades de formación a personas de diferentes edades y ha contribuido al crecimiento de numerosos artistas de la ciudad y la región.

El concierto en la Casa Histórica representa una nueva oportunidad para que los integrantes de la orquesta compartan su trabajo fuera de Monteros y rindan homenaje a la historia del rock nacional a través de su propia interpretación.