

Tafí del Valle recibió una gran noticia para el deporte y el turismo. La TDV Trail Race, en su 4ta edición, será sede del Circuito Nacional de Trail el 13 de marzo de 2027, y además la localidad presentó su postulación para ser sede del Campeonato Sudamericano de Trail y Montaña 2028.

La confirmación se dio el jueves 5 de noviembre, en Mar del Plata, durante una reunión muy importante con autoridades de la CADA, la Secretaría de Estado de Deportes de Tucumán, el director de Deportes de Tafí del Valle, Omar Masmut, la Comisión Técnica de Entrenadores de Atletismo de Tucumán y el staff de TDV Trail Race.

En ese encuentro se confirmó que la TDV Trail Race 4ta Edición, prevista para el 13 de marzo de 2027, será sede del Circuito Nacional de Trail. Además, se presentó la postulación para que Tafí del Valle sea sede del Campeonato Sudamericano de Trail y Montaña 2028, un evento que, de concretarse, posicionaría aún más a la localidad en el calendario deportivo nacional e internacional.