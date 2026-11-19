El Parque Provincial La Florida se prepara para celebrar sus 90 años con trabajos orientados a mejorar su infraestructura y fortalecer la conservación de su patrimonio natural. En ese marco, el legislador Francisco “Pancho” Serra realizó una recorrida por la reserva para supervisar las tareas que comenzaron a desarrollarse tras la firma de un convenio de cooperación institucional.

Durante la visita, Serra mantuvo conversaciones con los trabajadores y con la subdirectora de Áreas Protegidas, Ainhoa Cormenzana Méndez. También participaron equipos técnicos de la Dirección de Flora y Fauna de la provincia, la Fundación ProYungas, el Ente Tucumán Turismo y la Municipalidad de Monteros.

Según informó el legislador, las acciones previstas contemplan mejoras en la infraestructura y los accesos, la instalación de nueva señalética y trabajos destinados a preservar las Yungas.

La iniciativa forma parte de un esquema de articulación entre el Gobierno provincial, el municipio y distintas instituciones, con el objetivo de fortalecer el cuidado del área protegida y generar nuevas oportunidades vinculadas con el turismo y los prestadores de servicios tucumanos.

La recorrida se realizó en la antesala del aniversario número 90 del Parque Provincial La Florida, creado el 20 de noviembre de 1936 y considerado un espacio emblemático para la conservación de la biodiversidad de Tucumán.