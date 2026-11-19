El Parque Provincial La Florida se prepara para cumplir 90 años: avanzan los trabajos de puesta en valor
A pocos días de cumplirse los 90 años de la creación del Parque Provincial La Florida, avanzan las tareas de puesta en valor del área protegida. La recorrida contó con la participación de equipos técnicos de organismos provinciales, la Fundación ProYungas y la Municipalidad de Monteros.
El Parque Provincial La Florida se prepara para celebrar sus 90 años con trabajos orientados a mejorar su infraestructura y fortalecer la conservación de su patrimonio natural. En ese marco, el legislador Francisco “Pancho” Serra realizó una recorrida por la reserva para supervisar las tareas que comenzaron a desarrollarse tras la firma de un convenio de cooperación institucional.
Durante la visita, Serra mantuvo conversaciones con los trabajadores y con la subdirectora de Áreas Protegidas, Ainhoa Cormenzana Méndez. También participaron equipos técnicos de la Dirección de Flora y Fauna de la provincia, la Fundación ProYungas, el Ente Tucumán Turismo y la Municipalidad de Monteros.
Según informó el legislador, las acciones previstas contemplan mejoras en la infraestructura y los accesos, la instalación de nueva señalética y trabajos destinados a preservar las Yungas.
La iniciativa forma parte de un esquema de articulación entre el Gobierno provincial, el municipio y distintas instituciones, con el objetivo de fortalecer el cuidado del área protegida y generar nuevas oportunidades vinculadas con el turismo y los prestadores de servicios tucumanos.
La recorrida se realizó en la antesala del aniversario número 90 del Parque Provincial La Florida, creado el 20 de noviembre de 1936 y considerado un espacio emblemático para la conservación de la biodiversidad de Tucumán.