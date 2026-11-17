El Parque Provincial La Florida, ubicado en Monteros, cumplirá 90 años el próximo 20 de noviembre. Creado mediante la Ley Provincial N.º 1646, sancionada en 1936, fue la primera área natural protegida de Tucumán y la tercera de Argentina. A nueve décadas de aquel paso pionero, vuelve a plantearse la necesidad de fortalecer su conservación y aprovechar su potencial ambiental, científico y turístico.

La Florida resguarda casi 16.000 hectáreas y cuenta con una característica geográfica excepcional: su amplitud altitudinal. El área se extiende desde aproximadamente los 550 metros sobre el nivel del mar, en las zonas bajas de las Yungas, hasta los 5.500 metros en las cumbres que limitan con Catamarca. Esa diferencia de casi 5.000 metros en menos de 40 kilómetros en línea recta permite encontrar distintos ambientes naturales, como Yungas, bosques montanos, pastizales de altura y ecosistemas altoandinos.

La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos (DFFSyS) de la Secretaría de Producción, a través de la Subdirección de Áreas Naturales Protegidas (ANP), conmemorará los 90 años de la creación del Parque Provincial La Florida y del Parque Provincial Aconquija, considerados las dos primeras Áreas Naturales Protegidas bajo jurisdicción provincial en Argentina, para poner en valor su importancia histórica y su aporte actual a la conservación.

Ambos parques creados en 1936, el PP La Florida mediante la Ley Provincial Nº 1646 y el PP Aconquija, a través de la Ley Provincial Nº 1672. Con estas iniciativas, Tucumán se convirtió en la primera provincia argentina en crear Áreas Naturales Protegidas de administración provincial, marcando un hito en la historia de la conservación del país.

En el marco de esta conmemoración, la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos y la Subdirección de ANP organizarán, durante el mes de noviembre, un evento en el PP La Florida destinado a poner en valor su historia y su conservación integrada con el uso responsable de los recursos.

“A nueve décadas de su creación, los Parques Provinciales La Florida y Aconquija conservan su relevancia ecológica, social e histórica y conmemorarlas es también renovar el compromiso de Tucumán con la protección de la biodiversidad, el conocimiento científico, la educación ambiental y el uso público responsable”, resaltaron desde la Subdirección de ANP.

Ubicado en el oeste del departamento Monteros, el Parque Provincial La Florida protege más de 15.000 hectáreas y un extraordinario gradiente altitudinal que se extiende desde, aproximadamente, los 550 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. En su territorio están representados todos los pisos altitudinales de las Yungas y ambientes de la región Altoandina.

Entre sus principales valores, se destaca la conservación de uno de los pocos relictos de Selva Pedemontana de Tucumán, un ambiente profundamente transformado en gran parte de la provincia. Además, el Parque resguarda una notable diversidad de flora y fauna, protege cabeceras de cuenca y contribuye a la regulación hídrica.

Por otro lado, el Parque Provincial Aconquija abarca aproximadamente 240 hectáreas en el departamento Yerba Buena y conserva un sector de las Yungas tucumanas, principalmente, a la Selva Montana. Su continuidad con el Parque Sierra de San Javier, administrado por la Universidad Nacional de Tucumán, le otorga un papel estratégico en la conectividad ecológica y en la protección de los bosques nativos y su biodiversidad.

La cercanía de este Parque con el área metropolitana de San Miguel de Tucumán favorece una elevada afluencia de visitantes y el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.

“Ambos Parques cuentan con sus respectivos Planes de Manejo, instrumentos técnicos y adaptativos que establecen objetivos, zonificación, usos y programas de gestión. Estos documentos orientan las acciones de conservación, control y vigilancia, investigación, educación ambiental y uso público”, explicaron desde el organismo provincial.

Cabe destacar que la Subdirección de ANP trabaja en articulación permanente con universidades, organismos científicos e instituciones especializadas para impulsar investigaciones y monitoreos que aporten información confiable a la planificación y a la toma de decisiones, en relación a las Áreas Naturales Protegidas de la provincia