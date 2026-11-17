Actualizan los precios del DNI y el pasaporte a partir del 21 de noviembre: cuánto costará cada trámite
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) actualizó los aranceles para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte en todo el país. Los nuevos valores comenzarán a regir a partir del sábado 21 de noviembre, con aumentos de entre el 30% y el 100% según el tipo de trámite.
La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ahora, los aranceles dejan de expresarse directamente en pesos fijos para pasar a medirse en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), fijando el valor inicial de cada unidad en $1.000.
El valor de la UAD se ajustará de manera automática cada seis meses tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
Cuánto costará tramitar el DNI
El esquema dispuesto por la Resolución 151/2026 mantiene la gratuidad para los recién nacidos (de 0 a 6 meses de edad) y conserva las exenciones vigentes por razones socioeconómicas, pero eleva los costos para el resto de las emisiones y actualizaciones.
- DNI regular: $20.000
- DNI exprés: $52.000
- DNI al instante: $114.000
- DNI para extranjeros: $40.000
El DNI regular incluye primer ejemplar, actualización de 5/8 y 14 años, cambio de domicilio o rectificación.
Cuánto costará tramitar el pasaporte
- Pasaporte ordinario / entrega regular: $130.000
- Pasaporte exprés: $260.000
- Pasaporte de resolución inmediata / al instante: $429.000
En el caso del pasaporte, el aumento es del 30% en sus tres modalidades: el regular pasará de $100.000 a $130.000, el exprés de $200.000 a $260.000 y el al instante de $330.000 a $429.000.
El RENAPER aclaró que el incremento de las tarifas no implica la obligación de reemplazar los documentos emitidos anteriormente. Tanto los DNI como los pasaportes conservarán su validez hasta la fecha de vencimiento indicada en cada documento.