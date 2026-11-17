La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ahora, los aranceles dejan de expresarse directamente en pesos fijos para pasar a medirse en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), fijando el valor inicial de cada unidad en $1.000.

El valor de la UAD se ajustará de manera automática cada seis meses tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Cuánto costará tramitar el DNI

El esquema dispuesto por la Resolución 151/2026 mantiene la gratuidad para los recién nacidos (de 0 a 6 meses de edad) y conserva las exenciones vigentes por razones socioeconómicas, pero eleva los costos para el resto de las emisiones y actualizaciones.

DNI regular: $20.000

DNI exprés: $52.000

DNI al instante: $114.000

DNI para extranjeros: $40.000

El DNI regular incluye primer ejemplar, actualización de 5/8 y 14 años, cambio de domicilio o rectificación.

Cuánto costará tramitar el pasaporte

Pasaporte ordinario / entrega regular: $130.000

Pasaporte exprés: $260.000

Pasaporte de resolución inmediata / al instante: $429.000

En el caso del pasaporte, el aumento es del 30% en sus tres modalidades: el regular pasará de $100.000 a $130.000, el exprés de $200.000 a $260.000 y el al instante de $330.000 a $429.000.

El RENAPER aclaró que el incremento de las tarifas no implica la obligación de reemplazar los documentos emitidos anteriormente. Tanto los DNI como los pasaportes conservarán su validez hasta la fecha de vencimiento indicada en cada documento.