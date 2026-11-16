Los corredores monterizos volvieron a tener una destacada participación en los 21K de Concepción. Entre los resultados sobresalientes, Juan Leal se quedó con el primer puesto de su categoría en los 10 kilómetros y Alejo Orellana Cazmus obtuvo el primer lugar en la prueba infantil.

Leal completó los 10 kilómetros con un tiempo de 41 minutos y 29 segundos, registro que le permitió quedarse con el primer puesto en su categoría. También participó Walter Soria, quien compitió en la división de 50 a 54 años de los 10K, identificado con el número 486.

En la categoría Kids, Alejo Orellana Cazmus consiguió el primer puesto en la prueba correspondiente a los 10 años, y la semana participará en una competencia a nivel nacional.

El Prof. Guillermo Juárez también tuvo una destacada actuación y fue primero con un tiempo de 02:38:43 en la categoría 65 a 69 años. Al igual que Gimena Molina fue tercera en su categoría y Ana Pedraza

De esta manera, los representantes monterizos sumaron nuevos podios en una competencia que reunió a atletas de distintos puntos de la región.