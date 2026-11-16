Orellana Cazmus, Leal, Juárez y Figueroa tuvieron un gran paso por la Media Maratón de Concepción
La delegación de Monteros sumó nuevos resultados destacados en la competencia de Concepción. Juan Leal obtuvo el primer puesto en su categoría en los 10 kilómetros, mientras que Alejo Orellana Cazmus ganó en Kids.
Los corredores monterizos volvieron a tener una destacada participación en los 21K de Concepción. Entre los resultados sobresalientes, Juan Leal se quedó con el primer puesto de su categoría en los 10 kilómetros y Alejo Orellana Cazmus obtuvo el primer lugar en la prueba infantil.
Leal completó los 10 kilómetros con un tiempo de 41 minutos y 29 segundos, registro que le permitió quedarse con el primer puesto en su categoría. También participó Walter Soria, quien compitió en la división de 50 a 54 años de los 10K, identificado con el número 486.
En la categoría Kids, Alejo Orellana Cazmus consiguió el primer puesto en la prueba correspondiente a los 10 años, y la semana participará en una competencia a nivel nacional.
El Prof. Guillermo Juárez también tuvo una destacada actuación y fue primero con un tiempo de 02:38:43 en la categoría 65 a 69 años. Al igual que Gimena Molina fue tercera en su categoría y Ana Pedraza
De esta manera, los representantes monterizos sumaron nuevos podios en una competencia que reunió a atletas de distintos puntos de la región.