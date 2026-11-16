Monteros Vóley estuvo muy cerca de quedarse con una nueva victoria, pero terminó cayendo por 3-2 ante UPCN Vóley Club, en un encuentro correspondiente a la fase regular de la SuperLiga Argentina de Voleibol 2026/27, disputado en el estadio Gorki Grana, en Buenos Aires.

El Naranja comenzó mejor y se quedó con el primer parcial por 25-22. Sin embargo, el conjunto sanjuanino reaccionó y revirtió el desarrollo del encuentro al imponerse en los dos sets siguientes por 25-18 y 25-17, para ponerse 2-1 arriba.

Cuando parecía que UPCN podía cerrar el partido, Monteros volvió a mostrar carácter. El equipo dirigido por Leonardo Patti recuperó terreno, ganó el cuarto set por 25-23 y llevó la definición al tie-break. En el quinto capítulo, la paridad se mantuvo hasta el cierre, pero UPCN consiguió imponerse por 15-13 y selló el triunfo.

En el plano individual, Maximiliano Geysels fue el máximo anotador de Monteros Vóley con 18 puntos. También tuvieron una destacada participación Santiago Aulisi, con 15 unidades, y Gonzalo Pereyra y Nayuán Ruiz, ambos con 13 puntos.

Las estadísticas reflejaron un partido muy equilibrado. Monteros fue superior en ataque, con 58 puntos frente a los 52 de UPCN, y también consiguió una mejor recepción positiva, con 46% contra 36%. En el bloqueo, en cambio, el conjunto sanjuanino marcó diferencias al conseguir 12 puntos frente a los 6 del Naranja.

El contraataque también mostró una ventaja para Monteros, con un 50% de eficacia frente al 41% de UPCN. Sin embargo, el equipo sanjuanino logró resolver mejor los momentos decisivos y terminó llevándose un encuentro que se definió por detalles.