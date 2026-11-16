Pensar en estudiar Educación Física implica mucho más que prepararse en deportes. Los ingresantes de la UNT tendrán que completar la preinscripción, reunir documentación, realizar estudios médicos y atravesar un ciclo introductorio que combina actividad física con herramientas para estudiar en la universidad.

La Facultad de Educación Física ya habilitó el proceso para quienes quieran comenzar el Profesorado en Educación Física en 2027. El primer paso se hace a través del sistema SIU Guaraní disponible en la página de la Facultad.

Cómo hacer la preinscripción

Hay que ingresar a facdef.unt.edu.ar y seleccionar "Acceder" en Preinscripción Año 2027. El botón dirige al sistema SIU, donde el aspirante deberá registrarse, completar sus datos y generar la ficha de preinscripción.

Pero hacer el trámite online no termina el proceso. Esa ficha deberá imprimirse y presentarse junto con el resto de la documentación en la Dirección de Alumnos de la Facultad.

Para hacerlo habrá dos períodos: del 14 al 18 de diciembre de 2026 y, luego, del 3 al 10 de febrero de 2027, de 8 a 12.

Papeles y documentación solicitada:

- cuatro fotos 3x4 de perfil derecho

- constancia original de estudios secundarios (incluso si todavía se adeudan materias)

- fotocopia del DNI

- acta de nacimiento actualizada y legalizada.

También se pide una carpeta amarilla, comprobante del aporte institucional de $50.000 y certificado médico que indique que el aspirante está apto para realizar actividad física.

Además los estudios médicos también forman parte del ingreso. La Facultad solicita distintos controles:

- análisis de sangre y orina,

- radiografías,

- electrocardiograma en reposo y esfuerzo,

- electroencefalograma

- exámenes bucodental y oftalmológico.

Hay un detalle importante: los estudios médicos tienen una validez de 90 días.

Qué deberán cursar los ingresantes

El Ciclo Introductorio tiene dos partes presenciales y con asistencia obligatoria.

- El Módulo Físico-Motriz, de 80 horas, trabaja fuerza, resistencia, velocidad, coordinación, habilidades deportivas y natación. Se aprueba con cuatro.

- El segundo es Comunicación y Técnicas de Estudio, de 40 horas. Donde se trabajan comprensión y producción de textos, comunicación verbal y no verbal y herramientas relacionadas con el estudio universitario y la Educación Física.

Para quienes todavía tengan dudas sobre el proceso, la Facultad programó reuniones informativas el 18 de noviembre y el 9 de diciembre, a las 19, en el aula 3 de FACDEF.