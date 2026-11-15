Un automóvil volcó este sábado 14 de noviembre sobre la ruta provincial 325, en jurisdicción de Simoca, luego de que su conductor realizara una maniobra para esquivar a un perro que se cruzó repentinamente en su camino. A pesar de la violencia del accidente, los dos ocupantes resultaron ilesos.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 7 y tuvo como protagonista a un Chevrolet Prisma de color blanco, conducido por Nicolás Salazar Bustos, de 26 años. En el vehículo también viajaba una mujer de 72 años, propietaria del automóvil.

Según informó la Comisaría de Simoca, el joven manifestó que perdió el dominio del rodado cuando intentó evitar atropellar al animal que apareció sobre la calzada. Como consecuencia de la maniobra, el automóvil terminó volcando.

Tras recibir un aviso telefónico sobre el accidente, una comisión policial se trasladó hasta el lugar para verificar lo sucedido y asistir a los ocupantes. También intervino personal del Sistema Provincial de Salud, a través del servicio de emergencias 107.

Los profesionales examinaron al conductor y a su acompañante y constataron que ninguno presentaba lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlos a un centro sanitario.

El episodio dejó únicamente daños materiales en el vehículo. Una vez finalizada la asistencia, la propietaria agradeció la intervención de los efectivos policiales y del personal sanitario, y manifestó que no tenía intención de iniciar actuaciones policiales adicionales por lo ocurrido.