Tucumán atraviesa este sábado una jornada marcada por las lluvias y la inestabilidad. Una intensa tormenta comenzó durante la madrugada, antes de las 5, y provocó anegamientos en distintas ciudades.

Las precipitaciones llegaron algunas horas más tarde de lo previsto, pero rápidamente ganaron intensidad. Ante este escenario, continúa vigente una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia, con la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas durante la mañana y la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían extenderse hasta después del mediodía. La advertencia contempla condiciones meteorológicas que requieren precaución, especialmente ante posibles acumulaciones de agua en sectores urbanos.

Para el domingo se espera una mejora en las condiciones del tiempo, aunque la inestabilidad no desaparecería por completo. Las probabilidades de nuevas lluvias regresarían durante el lunes.

Ante este panorama, se recomienda evitar circular por calles anegadas, mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar precauciones durante los períodos de precipitaciones intensas.

En Monteros y el resto del interior tucumano, será importante seguir la evolución del tiempo durante las próximas horas, especialmente por la posibilidad de que se desarrollen nuevas tormentas.