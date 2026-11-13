Un nuevo espacio en Tucumán lleva el nombre del prócer monterizo, Bernabé Aráoz



La ceremonia contó con la presencia del gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo; el vicegobernador, Miguel Acevedo; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; legisladores, autoridades del Gobierno provincial y la Plana Mayor Policial, encabezada por el jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Joaquín Alfredo Girvau Olleta, y el subjefe de Policía, Crio. Gral. Dr. Roque Rodolfo Yñigo.

Durante el acto, el gobernador destacó la importancia de la recuperación y puesta en valor de un edificio que permaneció completamente abandonado durante seis décadas. Asimismo, junto al jefe de Policía, se resaltó el trabajo realizado por el personal del Departamento de Logística, bajo la dirección del grupo de ingenieros de la institución. La totalidad de los trabajos, desde la planificación hasta la ejecución, incluyendo la mano de obra y el desarrollo de ingeniería y arquitectura, estuvo a cargo de profesionales y personal de la propia Policía de Tucumán.

El nuevo espacio lleva el nombre del prócer monterizo Bernabé Aráoz, una figura central de la historia tucumana y del proceso independentista, y se convierte así en un lugar de honor dentro de la escuela que forma a los suboficiales y agentes de la provincia.

Equipamiento

Durante la ceremonia también se concretó una importante entrega de equipamiento para fortalecer distintas áreas de la institución: dos camiones cero kilómetro destinados a la Guardia de Infantería Capital y Guardia de Infantería Este; dos vehículos Mercedes-Benz Sprinter, uno para el Instituto de Enseñanza Superior de Policía y otro para la División Protocolo y Ceremonial de la Dirección General de Relaciones Policiales e Institucionales.

Además, se entregó equipamiento informático para la Brigada de Investigaciones, dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Delitos Complejos.