Recuperaron una planchita de pelo robada durante allanamientos en Monteros

Una investigación por robo en una vivienda de Monteros derivó en dos allanamientos policiales, uno de los cuales arrojó resultado positivo con el secuestro de un elemento perteneciente a la víctima.

Una mujer denunció que el pasado 8 de noviembre, alrededor de las 6.30, al llegar a su domicilio encontró que personas desconocidas habían ingresado a la propiedad y sustraído un televisor marca BGH de 55 pulgadas y una planchita de pelo marca Gamma, ambos de color negro.

A partir de la denuncia, personal de la Unidad Especial llevó adelante distintas tareas investigativas, entre ellas la recepción de testimonios, el análisis de registros fílmicos y otras diligencias de inteligencia criminal. Estas acciones permitieron identificar a uno de los presuntos involucrados, establecer domicilios vinculados a la investigación y solicitar las correspondientes medidas judiciales.

Con autorización del juez del Colegio de Jueces y Juezas Penales del Centro Judicial Monteros, se concretaron dos allanamientos: uno en un domicilio de calle Laprida sin número, en el barrio Matadero, que arrojó resultado positivo, y otro en una vivienda del barrio Norte, que tuvo resultado negativo.

Durante el procedimiento positivo, los efectivos secuestraron una planchita para el cabello marca Gamma de color negro, elemento que pertenece a la denunciante.

El operativo estuvo a cargo de los oficiales principales Segundo Luis Almaraz y Luciana Celeste Zelaya, jefes de la Unidad y fueron coordinadas por el comisario inspector Carlos Fabián Díaz, coordinador de las Unidades de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, Oeste y La Reducción, y supervisadas por el director y subdirector general de Investigaciones, comisario general Miguel Carabajal y comisario mayor Ángel Álvarez.

La investigación continúa para avanzar sobre el hecho denunciado y determinar el destino de los demás elementos sustraídos.