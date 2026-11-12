Jaldo inauguró obras en León Rougés y entregó maquinaria vial a otras seis comunas

Durante una jornada encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, se inauguró un pozo de agua, se recorrieron trabajos en una plazoleta y se entregaron equipos viales para mejorar el mantenimiento local.

Estuvo acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el comisionado comunal de León Rougés, Oscar Vega; y los intendentes de Trancas, Antonio Moreno;de Simoca, Elvio Salazar; de Alberdi, Bruno Romano; de Tafí del Valle, Francisco Caliva.

También participaron los legisladores Nancy Bulacio, Francisco Serra, Patricia Lizárraga, Alberto Olea y Marcelo Herrera, concejales y el delegado de San José de La Cocha, Alejandro Fernández.

Durante la jornada, las autoridades inauguraron un nuevo pozo de agua y recorrieron los trabajos de puesta en valor de la Plazoleta Virgen del Rosario de San Nicolás.

Además, el Gobierno provincial entregó ocho equipos viales destinados a seis comunas, con el objetivo de fortalecer las tareas de mantenimiento y los servicios locales.

La distribución contempló dos equipos para Alpachiri (una retrooruga y una motoniveladora); una retropala para Santa Ana; una retropala y un tractor para Gastona y Belicha; una retropala para Lamadrid; una retropala para León Rougés y un tractor para San José, departamento La Cocha.

Durante el acto central, el gobernador destacó la importancia de dotar de autonomía operativa a las jurisdicciones del interior frente a la temporada de lluvias: “Permanentemente estamos recorriendo la provincia y hoy hemos entregado equipos viales —como retroexcavadoras, tractores y palas cargadoras— a más de seis o siete comunas. Muchas veces venían contratando horas máquina afuera; hoy estos comisionados ya tienen equipamiento propio para darle continuidad al trabajo y atender la problemática climática. Según todos los pronósticos, va a llover de manera importante y bajo ningún punto de vista estamos con los brazos cruzados en los municipios ni en las comunas. Ante el pronóstico de El Niño, no solo estamos preocupados, sino ocupados en cada una de las tareas para atenuar y mermar las posibles anegaciones en cada pueblo y ciudad de la provincia”.

Asimismo, el primer mandatario provincial puso en valor la solución definitiva a una demanda histórica de la localidad en materia de servicios básicos: “Junto a este gran comisionado que es Oscar Vega, inauguramos algo que parecería sencillo, pero que es un gran avance: un pozo de agua que va a abastecer casi al 100% del pueblo de León Rougés. En épocas de verano y de mucho calor, el agua potable escasea y la gente sufre. Por eso habilitamos oficialmente esta perforación de casi 60.000 litros por hora, conectada a un tanque y a la red principal, con la que entendemos que se van a beneficiar entre 3.000 y 4.000 familias. Creo que este verano León Rougés lo va a pasar sin mayores problemas”.

Por último, Jaldo subrayó la recuperación de los espacios públicos para la vida comunitaria y contrastó el ritmo de la obra pública tucumana con el contexto nacional: “También inauguramos esta hermosa plaza. Quienes vivimos en el interior sabemos que los espacios verdes muchas veces no sobran y son el punto de encuentro de los niños, los jóvenes, los padres y los abuelos; recuperar una plaza es pensar en la familia. En León Rougés, una de las comunas más grandes del departamento Monteros, además ya venían funcionando casi 100 cámaras de seguridad con un centro de monitoreo de importante tecnología y se pavimentaron calles con hormigón para soportar el tránsito pesado de la producción. Ante un mundo en guerra y una Argentina que todavía no encuentra el rumbo, en Tucumán seguimos trabajando, transpirando la camiseta y dejando hechos concretos para el interior profundo”.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, resaltó el impacto inmediato de las inauguraciones en el casco urbano de la comuna anfitriona: “Acompañando al gobernador en esta tarde importante en León Rougés, departamento Monteros, dejamos inaugurado un nuevo pozo en pleno centro de la localidad con el que la comunidad va a tener prácticamente el 100% de cobertura de agua potable. Es un avance fundamental para estos tiempos de verano. Luego vinimos a esta plazoleta que el delegado Oscar Vega dejó remodelada a nuevo, donde fuimos testigos de la entrega de equipamiento para distintas comunas”.

Además, el funcionario detalló el alcance de la inversión en flota pesada y la enmarcó dentro de la estrategia territorial de la Provincia: “Se entregaron cuatro retropalas, una motoniveladora, una retroexcavadora con oruga y dos tractores que beneficiaron a comunas como Alpachiri, Santa Ana, Lamadrid, Gastona y la misma León Rougés. Esta es la impronta del gobierno de Osvaldo Jaldo: empezamos mejorando el aprestamiento en las 93 comunas para que brinden los servicios básicos indispensables, seguimos con obras y ahora avanzamos con equipamiento propio. Por instrucción del gobernador trabajamos permanentemente en las 93 comunas y los 18 municipios para que el interior siga avanzando”.

Como anfitrión de la jornada, el comisionado comunal de León Rougés y Santa Rosa, Oscar Vega, celebró la concreción de los proyectos y adelantó que la gestión continuará sumando mejoras en la zona: “Es un día súper importante para nuestra jurisdicción. Me llena de alegría la visita de nuestro gobernador para inaugurar esta plaza y el pozo de agua que tanta falta nos hacía y que ya está en funcionamiento. Además, recibimos una maquinaria que esperábamos ansiosamente para trabajar en los drenajes de agua. Esta es solo una parte de lo que estamos haciendo; quedan obras importantes que no pudimos habilitar hoy, pero que seguramente vamos a inaugurar en el corto plazo”.

Desde el sur tucumano, el delegado comunal de San José de la Cocha, Alejandro Fernández, valoró cómo la incorporación de unidades propias agilizará la asistencia cotidiana a los vecinos: “Hoy siento una emoción muy grande al recibir una herramienta tan importante como este tractor, que valoramos muchísimo porque nos permite dar una respuesta concreta y rápida, por ejemplo, en el arreglo de caminos o en la recolección. Estoy muy agradecido con el gobernador Osvaldo Jaldo y con el ministro del Interior, Darío Monteros, porque siempre están atentos a las necesidades de nuestras jurisdicciones y vecinos. Seguramente este equipamiento se irá extendiendo al resto de las comunidades”.

En la misma línea, el titular de la comuna de Santa Ana, Hernán Romano, enfatizó la articulación entre el Ejecutivo y los gobiernos locales para mitigar riesgos hídricos: “Hoy es un día muy importante para el interior. Con estas acciones concretas, nuestro gobernador y todo su equipo marcan un fuerte compromiso con nuestras jurisdicciones. Nosotros, como responsables de las gestiones locales, asumimos ese mismo compromiso para fortalecer las tareas de prevención en canales, acequias y ríos, y estar más cerca de los vecinos, tal como nos demanda a diario la principal autoridad de la provincia”.