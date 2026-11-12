La Academia Aéreo Teatral de Monteros tuvo un año de grandes logros y reconocimientos en el Azul Fest

La Academia Aéreo Teatral de Monteros atraviesa un año de importantes logros, con reconocimientos que reflejan el trabajo de formación artística que desarrolla desde hace una década en la ciudad. Durante 2026, sus alumnos y docentes tuvieron una destacada participación en el Azul Fest Copa Tucumán, donde alcanzaron 32 premios y se posicionaron entre los protagonistas de la competencia.

La edición de este año se realizó el sábado 25 y domingo 26 de julio en Monteros y reunió a 234 competidores, con la participación de 20 academias provenientes de distintos puntos del NOA y de otras regiones del país. El regreso del certamen a la ciudad tuvo un significado especial para la organización, ya que Monteros fue el lugar donde comenzó su historia en Tucumán.

La academia, dirigida por Ana Silvia Quinteros y Matías Chilo, participó además como anfitriona y coproductora del encuentro. En esta oportunidad, sus integrantes presentaron 32 coreografías y consiguieron 17 primeros puestos y 15 segundos puestos, una cosecha de resultados que refleja el trabajo sostenido de preparación y formación de sus artistas.

Entre las distinciones obtenidas se encuentran reconocimientos a la mejor grupal de danza aérea, mejor coreografía preprofesional, mejor coreografía del torneo artístico infantil, juvenil y adulto, mejor artista de la competencia, mejor coreografía del torneo deportivo nivel élite juvenil y adulto, artista revelación y mejor maestro formador.

La trayectoria de la Academia Aéreo Teatral comenzó en 2015 como un espacio dedicado a la formación de intérpretes y performers en acrobacias aéreas. Desde entonces, por sus aulas pasaron numerosos artistas que luego se incorporaron a distintos ámbitos culturales y educativos de Monteros y de la provincia.

El crecimiento de la institución también está vinculado con el desarrollo del Azul Fest en Tucumán. Desde 2019, el equipo cuenta con la franquicia para organizar la instancia regional de esta competencia internacional de artes aéreas y danzas, que funciona como etapa clasificatoria para encuentros de mayor alcance.

La edición 2026 marcó un nuevo paso en ese recorrido. Además de reunir a cientos de participantes, el torneo generó puestos de trabajo en áreas como diseño gráfico, seguridad aérea, fotografía, conducción, sonido, iluminación y producción, e involucró también a emprendimientos familiares.

Los resultados obtenidos durante este año representan un nuevo reconocimiento para la Academia Aéreo Teatral y para sus artistas, que llevaron el nombre de Monteros a una competencia de alcance regional y nacional.