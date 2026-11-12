Noviembre tiene un feriado más

Por tratarse de un feriado trasladable, en el que la fecha original es el 20 de noviembre, la conmemoración fue movida al día posterior al fin de semana. De esta manera, se conforma un fin de semana extendido, formado por el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre.

Tal como figura en el Artículo 6 de la Ley 27.399, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior, mientras que los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente.

Qué ocurrió en 1845

Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un evento que se produjo cuando la Confederación Argentina resistió una invasión anglo-francesa. En 1845, Francia e Inglaterra no reconocían a Juan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, y ambas potencias buscaban navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes con fines comerciales y para establecer lazos con provincias opositoras a Rosas. Se anticipaba que buques ingleses y franceses navegarían por el Río Paraná y el 20 de noviembre estos se encontraron con las fuerzas argentinas en la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro.

La defensa argentina planificó el combate con tres enormes cadenas que atravesaban el río Paraná de costa a costa, sostenidas en 24 barcos, diez de ellos cargados de explosivos, con la finalidad de demorar al enemigo y dañar sus embarcaciones. La lucha se prolongó varias horas hasta que la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y avanzar hacia el norte. Las fuerzas nacionales sufrieron más de 400 bajas entre muertos y heridos, mientras que ingleses y franceses registraron alrededor de 40 fallecidos y 150 heridos.

A pesar de las pérdidas, la batalla resultó en una victoria estratégica para la Confederación Argentina. Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía nacional sobre los ríos en los años siguientes, y las relaciones entre los tres países se normalizaron hacia 1850.