miércoles 11 de noviembre de 2026
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Papa León XIV en Argentina

Bienvenido Papa León XIV a la Argentina

11 Nov 2026

Paro de la UNT por los 384 días de incumplimiento del gobierno sobre la Ley de Financiamiento

Estas acciones de protesta se enmarcan en período lectivo signado por los conflictos en el ámbito universitario.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) anunció nuevas jornadas de paro en la provincia, en el marco del reclamo nacional dispuesto por Conaduh contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

El gremio encabezado por Anahí Rodríguez comunicó que la medida de fuerza será implementada del 12 al 18 de este mes. “Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago inmediato de las deudas salariales y un mayor presupuesto para educación”, enumeró Adiunt en un comunicado.

Estas acciones de protesta se enmarcan en período lectivo signado por los conflictos en el ámbito universitario.

De hecho, hubo recientemente una semana de paros -entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre-, que incluyó clases públicas en las afueras del Rectorado de la UNT.

Las tensiones comenzaron en 2024, y se profundizaron ante distintas medidas adoptadas por la administración libertaria. Uno de los principales puntos de desacuerdo es la recomposición de los salarios. En junio, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avanzaron en un acuerdo que contempló un aumento acumulado del 24,33%. Sin embargo, Conadu Histórica rechazó el entendimiento y ratificó las medidas de fuerza.

Según el planteo gremial, la Ley de Financiamiento Universitario contemplaba una recomposición salarial cercana al 55% desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, además de paritarias trimestrales para actualizar los haberes.

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