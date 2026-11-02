Una profesional monteriza fue reconocida por sus 50 años de trayectoria farmacéutica

El Colegio de Farmacéuticos de Tucumán reconoció a Norma Fregenal de Aybar por sus 50 años de trayectoria profesional. Una historia marcada por el trabajo, la perseverancia y el compromiso con la salud de los vecinos de Monteros.

Norma, que hoy tiene 75 años, se graduó de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en 1976. A pocos días de finalizar sus estudios, comenzó a trabajar en la organización sindical FEIA, en la ciudad de Concepción, adonde viajaba de lunes a viernes. Al año siguiente tuvo la posibilidad de abrir su propia farmacia, sobre calle Colón al 600, frente al lugar donde actualmente se encuentra Farmacia Ñuñorco. Con el paso del tiempo, el establecimiento se convirtió en un punto de referencia para la comunidad.

La mudanza al local actual se concretó en 1989, en medio de una importante crisis social y económica. “Eran años difíciles, con un proceso inflacionario terrible. Fue una decisión arriesgada, pero que gracias a Dios y los clientes, pudimos afrontar con éxito”, recordó la profesional.

Uno de los momentos más complejos de su recorrido llegó durante la crisis de 2001. Norma contó que entonces tocó fondo, pero pudo salir adelante a partir del trabajo, la perseverancia y una situación económica que comenzó a mejorar después de aquel período.

Hoy, a cinco décadas de haber iniciado su carrera, continúa al frente de Farmacia Ñuñorco y mantiene el contacto cotidiano con los clientes. Si bien cuenta con la colaboración de sus hijos y otros familiares, asegura que no tiene en sus planes retirarse. La señora, Norma, como la conoce todo el mundo, también tiene otra pasión y es el folclore, en donde sus tiempos libres, sale a ensayar con el ballet Luna Resplandeciente para luego bailar en los escenarios de la provincia.

“Si bien actualmente cuento con mucha colaboración, no pienso en jubilarme. Sigo atendiendo al público porque es lo que más me gusta de mi profesión: poder brindar lo mejor a mis clientes, solucionar sus problemas de salud y ser responsable con la realización de los turnos de 24 horas que tengo asignados”, expresó.

El reconocimiento del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán pone en valor una trayectoria que atravesó distintas etapas de la vida económica y social del país, siempre vinculada a la atención y el servicio a la comunidad monteriza. Felicitaciones a Norma Fregenal de Aybar por estos 50 años de profesión y por su compromiso con los vecinos de la ciudad.