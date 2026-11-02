Es incesante la búsqueda de Raúl Alfredo Moyano en los cerros tucumanos

El fin de semana los equipos búsqueda continúan rastrillando los cerros de zona de El Mollar para continuar con la búsqueda de Raúl Alfredo Moyano. Durante las últimas jornadas se desarrollaron distintos procedimientos que incluyeron vuelos de reconocimiento, rastrillajes terrestres y tareas con equipos tecnológicos.

El sábado, las condiciones meteorológicas permitieron la intervención de helicópteros de la Provincia y del Plan Nacional de Manejo del Fuego. También se realizaron vuelos para reconocer posibles zonas de aterrizaje y facilitar el despliegue de los equipos en la montaña.

Durante el domingo y el lunes, los trabajos se intensificaron en sectores de difícil acceso. Los rastrillajes abarcaron distintos puntos desde la ruta 325 hacia la montaña, mientras que equipos especializados fueron trasladados mediante medios aéreos hasta la cumbre del cerro Ñuñorco.

En el operativo participan Bomberos Voluntarios de Monteros y Santa María, Grupo CERO, GEAM de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Tucumán, Guardia Urbana de Yerba Buena e Infantería, entre otros organismos.

Desde Bomberos Voluntarios de Monteros destacaron el esfuerzo humano y la coordinación entre las instituciones que forman parte de la búsqueda. El operativo continúa activo, con la esperanza de encontrar a Moyano.

El comunicado fue firmado por Emmanuel Barrera, presidente de la institución; José Romano, secretario; y Jorge Orlando López, jefe de cuerpo.