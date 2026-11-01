Video- Boca se quedó con el Superclásico: venció 1-0 a River en una Bombonera caliente

Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate este domingo en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El equipo local se quedó con una victoria clave en un partido caliente, que tuvo dos expulsados en el conjunto visitante.

El único gol de la tarde llegó a los 27 minutos del primer tiempo. Lautaro Di Lollo apareció de cabeza para conectar un centro desde el tiro de esquina ejecutado por el colombiano Sebastián Villa y desatar el festejo de los hinchas xeneizes.

El encuentro ya tenía un episodio determinante desde los primeros minutos. A los 10, River se quedó con un futbolista menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, quien fue sancionado tras un agarrón al uruguayo Miguel Merentiel. La acción fue revisada por el VAR antes de que el defensor recibiera la tarjeta roja.

Con un hombre más, Boca encontró espacios y consiguió ponerse en ventaja, mientras que River debió afrontar gran parte del clásico en inferioridad numérica. La situación se complicó todavía más para el Millonario con la expulsión de Gonzalo Montiel, que dejó al equipo visitante con nueve jugadores.

De esta manera, Boca se quedó con una nueva edición del partido más importante del fútbol argentino y celebró ante su público en La Bombonera, en un Superclásico marcado por las polémicas, las expulsiones y la intensidad.