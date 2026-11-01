Violenta pelea en una cancha de Gastona Sud durante una semifinal de fútbol

Una violenta pelea que involucró a varias personas se produjo el viernes 30 de octubre en la cancha de la comuna de Gastona Sud, en Tucumán, durante una de las semifinales del campeonato anual de fútbol de cuarta división. Los incidentes comenzaron con una discusión entre un futbolista y un espectador, pero se agravaron después de finalizado el encuentro, cuando otros asistentes se sumaron al enfrentamiento.

Aunque inicialmente la situación no pasó de una discusión, la tensión continuó y, una vez terminado el encuentro, ambos protagonizaron una pelea.

El primer enfrentamiento llegó a su fin, pero los incidentes se reanudaron poco después, cuando la hermana del futbolista se encontró con el simpatizante en uno de los pasillos de las instalaciones.

De acuerdo con la versión testimonial, la mujer comenzó a arrojarle sillas al hincha, lo que provocó una nueva confrontación.

La situación se descontroló rápidamente y otras personas que se encontraban en el lugar terminaron involucradas en la pelea, alterando el cierre de la jornada deportiva.

El episodio se produjo en el marco de una instancia decisiva del torneo anual de cuarta división, que había reunido a jugadores, familiares y simpatizantes para presenciar una de las semifinales.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si alguna de las personas involucradas sufrió lesiones ni si fue necesaria la intervención de personal sanitario.

Tampoco trascendió si se radicaron denuncias policiales o si las autoridades deportivas adoptaron medidas disciplinarias a raíz de los incidentes.

El enfrentamiento empañó una jornada que debía estar dedicada a la competencia futbolística y volvió a poner en discusión la necesidad de prevenir situaciones de violencia entre jugadores y espectadores en los torneos locales.