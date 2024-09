Garcia, Punto Monteros, abre sus puertas en esta primera noche de Primavera

Un nuevo espacio donde la diversión, la buena música y la gastronomía se fusionan para ofrecer una experiencia única desde este 21 de septiembre en Monteros.

La primavera, esa estación que renueva el aire y llena de colores cada rincón, es el marco perfecto para inaugurar este lugar pensado para quienes buscan disfrutar de lo mejor de la vida nocturna. Con una propuesta que combina lo más selecto de la gastronomía local y la mejor música, García Pub promete ser el nuevo punto de encuentro para los amantes de la fiesta.

En este lugar, donde el buen ambiente es el protagonista, podrás disfrutar de una cena espectacular desde las 22:00 horas, con platos que harán vibrar tus sentidos, acompañados por una selección de tragos únicos que te invitarán a brindar por la primavera. Y para quienes quieran seguir la fiesta, a la 1:00 a.m., las puertas del boliche se abrirán, transformando la noche en una verdadera explosión de música, diversión y celebración.

Cleveland Band será la propuesta musical a partir de las 22:00, y luego a partir de la 01:00, se abrirán las puertas para el baile. Con la Pista Mumm a cargo de Dj. Pablo Rojas, y la Pista Say No More, en donde Dj Mister Leiva hará bailar a todos,.

No te pierdas esta primera noche mágica de primavera en García, Punto Monteros, donde cada rincón está diseñado para que vivas una experiencia inolvidable. Invita a tus amigos, comparte la noticia y prepárate para volar alto en la mejor versión de la fiesta.

LLegate a Avenida España y Ruta 38 para vivir la mejor noche.