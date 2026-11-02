Un cortometraje realizado por jovenes monterizos fue premiado en un festival internacional de cine

El talento audiovisual monterizo volvió a destacarse en la provincia. El cortometraje “Mal Negocio”, realizado durante los primeros meses de este año en la ciudad de Monteros, fue distinguido con un reconocimiento honorífico en el 17° Festival Internacional Juvenil de Cine, con sede en Concepción.

La película pertenece al género de suspenso y utiliza la técnica de Found Footage —metraje encontrado— para narrar el secuestro y la desaparición de un grupo de seis jóvenes. La historia se construye a través de grabaciones independientes que reconstruyen los acontecimientos mediante una estructura no lineal.

Esta propuesta narrativa invita al espectador a prestar especial atención a las imágenes y registros para reconstruir el orden de los hechos y comprender cómo se desarrolló la historia.

La participación monteriza en el festival también se extendió al ámbito de la evaluación. El director Iván Urueña, el editor Lucas Ybáñez y el actor Valentín Castells integraron el jurado encargado de analizar los cortometrajes realizados por estudiantes de escuelas secundarias de la provincia.

Además, durante el encuentro se entregó una randa como presente a la comisión organizadora, un obsequio enviado por el Instituto Superior de Artes GUAIPA, que sumó una expresión de la identidad cultural local a la participación de Monteros.

Tras varias jornadas de concursos, “Mal Negocio” ya se encuentra disponible en YouTube para quienes quieran conocer la producción que recibió el reconocimiento en el festival.

Ver el cortometraje “Mal Negocio” en YouTube