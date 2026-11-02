Un cortometraje realizado por jovenes monterizos fue premiado en un festival internacional de cine
La película de suspenso “Mal Negocio”, producida íntegramente en Monteros, recibió un reconocimiento honorífico en el 17° Festival Internacional Juvenil de Cine, que se desarrolla en Concepción. La producción también tuvo participación en el jurado del certamen.
El talento audiovisual monterizo volvió a destacarse en la provincia. El cortometraje “Mal Negocio”, realizado durante los primeros meses de este año en la ciudad de Monteros, fue distinguido con un reconocimiento honorífico en el 17° Festival Internacional Juvenil de Cine, con sede en Concepción.
La película pertenece al género de suspenso y utiliza la técnica de Found Footage —metraje encontrado— para narrar el secuestro y la desaparición de un grupo de seis jóvenes. La historia se construye a través de grabaciones independientes que reconstruyen los acontecimientos mediante una estructura no lineal.
Esta propuesta narrativa invita al espectador a prestar especial atención a las imágenes y registros para reconstruir el orden de los hechos y comprender cómo se desarrolló la historia.
La participación monteriza en el festival también se extendió al ámbito de la evaluación. El director Iván Urueña, el editor Lucas Ybáñez y el actor Valentín Castells integraron el jurado encargado de analizar los cortometrajes realizados por estudiantes de escuelas secundarias de la provincia.
Además, durante el encuentro se entregó una randa como presente a la comisión organizadora, un obsequio enviado por el Instituto Superior de Artes GUAIPA, que sumó una expresión de la identidad cultural local a la participación de Monteros.
Tras varias jornadas de concursos, “Mal Negocio” ya se encuentra disponible en YouTube para quienes quieran conocer la producción que recibió el reconocimiento en el festival.