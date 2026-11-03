Cuatro alumnos de Monteros ganaron medallas en la Olimpiada Internacional Matemática Atacalar



Se dieron a conocer los resultados oficiales de la Olimpíada Internacional Matemática Atacalar - Instancia Provincial, y la ciudad de Monteros confirmó su destacada participación con tres alumnos premiados.

Según las planillas de resultados con firma de las autoridades del Ministerio de Educación de Tucumán, los ganadores monterizos y de la zona son:

Categoría A - 1° Nivel - Puntaje perfecto

1° Puesto: Cruz Molina, Thiago Benjamín de la Escuela Normal Superior Teniente Gral. Argentino Roca de Monteros.

El alumno de 4to grado, que había sido informado como ganador de la medalla de 1er puesto individual y también medalla grupal en la instancia internacional en Córdoba, ahora confirma su primer lugar provincial con el máximo puntaje. Compartió el podio con Facundo Cutore Flores y Camilo Benjamín Budeo.

Categoría C - 2° Nivel

3° Puesto: Alcaraz, Lisandro, de la Escuela Técnica N° 1 de Río Seco. Es el alumno de 5to año de la Escuela Técnica de Río Seco que integra la región educativa. Obtuvo medalla en la competencia y compartió categoría con Valentina Llanos (1°) y Leandro Guerra (2°).

Categoría C - 3° Nivel

3° Puesto: Canteros, Sabrina - Colegio Santísimo Rosario de Monteros - Código 009 - 29 puntos. La alumna de 6to año, Categoría C, había sido destacada por obtener medalla grupal en la instancia internacional. En la instancia provincial logró el tercer lugar, detrás de Benjamín Atilio Augier y Nahuel Luna García Suaje.

A estos resultados oficiales se suma la destacada participación de Lara Santillán Cáceres, de la Escuela Técnica de Monteros, Categoría B2, quien obtuvo medalla de 3er puesto individual en la instancia internacional en Córdoba, representando a las escuelas técnicas y a toda la provincia de Tucumán.

Las Olimpiadas Atacalar, que en su fase internacional reúne a delegaciones de Argentina y Chile, tuvieron como escuelas sede en Tucumán al Instituto Técnico General Manuel Belgrano y a la Escuela Patricias Argentinas.

Desde las comunidades educativas felicitaron a los alumnos y destacaron el acompañamiento de los profesores en todas las instancias del certamen.