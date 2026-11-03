Tucumán: estado de amenaza de lluvias y tormentas hasta el jueves





La provincia de Tucumán atraviesa una semana marcada por la inestabilidad, las lluvias y los cambios de temperatura, con condiciones que se mantendrán al menos hasta el jueves 5 de noviembre.

Para este martes 3 de noviembre, el pronóstico oficial indica:

Probabilidad de precipitación: 10 - 40% en las tres franjas horarias

Temperaturas: Mínima de 18° y máxima que alcanzará los 30° a 31° en Simoca y alrededores 8035

El panorama más adverso llegará el miércoles 4 de noviembre, señalado como el día más complicado por las lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las probabilidades de lluvias y tormentas fuertes podrían alcanzar entre el 70% y el 100% durante la mañana y el mediodía.

Para esa jornada, el SMN emitió alerta amarilla que incluye a Simoca, Capital, Monteros, Chicligasta, Alberdi y otros departamentos, por tormentas localmente fuertes con intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos, con acumulados de entre 20 y 40 mm.

La mejora será gradual. A partir del jueves 5 comenzaría una recuperación de las condiciones meteorológicas. Todavía podría haber algunas lluvias durante la mañana, pero hacia la tarde el cielo empezaría a despejarse, con una máxima prevista de 24° a 26°.

El viernes 6 se espera una jornada ya estable, sin probabilidades significativas de precipitaciones.