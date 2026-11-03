Progresar: más de 25 mil estudiantes tucumanos adeudan un requisito y no cobrarían la beca





Más de 25 mil becarios del Progresar Obligatorio en Tucumán corren riesgo de no cobrar las cuotas estímulo si no acreditan la Actividad de Extensión Formativa, cuyo fecha de carga finaliza el próximo 15 de noviembre.

El equipo de Progresar Tucumán informó que continúa habilitada la pestaña de acreditación para becarios de Nivel Obligatorio de gestión estatal y privada de 1.ª y 2.ª convocatoria. El cumplimiento de esta instancia les permitirá sumar 2 cuotas estímulo (1.ª convocatoria) y 1 cuota estímulo (2.ª convocatoria), a abonarse a fin de año.

Según el relevamiento oficial de la jurisdicción, 25.003 becarios aún no cargaron el certificado correspondiente, mientras que solo 10 aprobaron hasta el momento el curso alternativo habilitado. La posibilidad de carga del certificado está abierta desde mayo para los de 1ra convocatoria, que representa la mayoría de becarios de la provincia (22 mil estudiantes). Mientras que los de 2ra convocatoria, comenzaron a estar habilitados para cumplir con el requisito la semana pasada, por imperfecto de la página oficial de Progresar.

Las actividades tienen como objetivo enriquecer el desarrollo social, cultural y educativo de los estudiantes y pueden ser propuestas existentes o generadas especialmente a nivel escolar, municipal, jurisdiccional o nacional, vinculadas con las trayectorias educativas.

Opción virtual para cumplir el requisito

Se encuentra disponible en http://formando.capitalhumano.gob.ar el curso “Proyecto de vida y economía personal”, un entorno virtual donde los becarios pueden cumplimentar esta instancia ingresando con su usuario de Mi Argentina.

Aclaración: una vez aprobado este curso, la acreditación se reflejará directamente en la plataforma de Progresar sin necesidad de que la escuela certifique. Esto aplica únicamente para quienes realicen este curso específico.

Cómo es el circuito de carga

Estudiantes: deberán subir el certificado a la plataforma Progresar, indicar la actividad efectuada y redactar una breve descripción de la experiencia formativa.

Instituciones educativas: deberán certificar dicha información en la misma plataforma. Esta validación escolar es la que habilita la liquidación de las cuotas sujetas al cumplimiento de la condicionalidad.

Cronograma

Carga por parte de becarios: hasta el 15 de noviembre para todos los de 1.ª y 2.ª convocatoria.

Validación de instituciones educativas: hasta el 30 de noviembre.

Contacto: [email protected]