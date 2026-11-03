León Rougés: se reportó un hurto en un domicilio y tomó intervención policial





Un elemento sustraído a un vecino de León Rougés fue recuperado en las últimas horas por efectivos de la Comisaría de la jurisdicción.

Según informó la Policía de Tucumán, tras una rápida investigación a partir de una denuncia por sustracción, el personal policial realizó averiguaciones en la zona y logró localizar un alargue de aproximadamente 20 metros de longitud.

El elemento se encontraba oculto en un terreno baldío ubicado en cercanías de una cancha, en el paraje La Costanera.

Intervino en el hecho la Unidad Fiscal correspondiente, que dispuso la entrega del bien recuperado a su propietario. De acuerdo a lo informado oficialmente, el damnificado decidió no formalizar la denuncia penal tras recuperar sus pertenencias.