Rige el protocolo para denunciar maltrato animal: es delito penal



La Municipalidad de Monteros inició una campaña de difusión del Protocolo de Denuncia por Maltrato Animal, en articulación con el Gobierno de Tucumán, el programa Tucumán Mascotas y el Centro Provincial de Salud Animal San Roque con sede en Monteros.

El objetivo es que los vecinos conozcan que en Argentina el maltrato animal es un delito penal, amparado por la Ley Nacional N° 14.346, que establece penas de 15 días a 1 año de prisión. Las denuncias son totalmente gratuitas.

¿Qué se considera maltrato y qué crueldad?

Según la normativa vigente, se considera maltrato:

Falta de alimento y agua en cantidad y calidad.

Trabajo excesivo o con instrumentos que provoquen dolor.

Uso de animales para tiros de vehículos excesivos para su fuerza.

Se considera crueldad:

Mutilar cualquier parte del animal, excepto por marcación o higiene.

Operar sin anestesia y sin título profesional habilitante.

Abandonar animales usados en experimentos.

Causar la muerte de animales gestantes, salvo por razones de industria.

Lastimar, torturar o matar por perversidad.

¿Cómo hacer una denuncia?

El protocolo diferencia dos situaciones:

En la vía pública: se debe llamar inmediatamente al 911.

En lugar privado: no se debe ingresar por la fuerza. Se debe llamar a la policía al 911 o radicar la denuncia formal en la comisaría correspondiente, la cual será remitida a la Unidad de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal.

Requisitos y recomendaciones

Para que la denuncia sea efectiva, se solicita:

Denunciante: ser mayor de 18 años y presentar DNI.

Pruebas: aportar fotos, videos, audios o testigos.

Datos del agresor: nombre, apodo, descripción o dirección.

Comprobante: solicitar copia o comprobante de la denuncia realizada.

Desde el Municipio recordaron un punto clave: el Art. 248 del Código Penal reprime a quien no tome una denuncia por un delito. No recibir una denuncia por maltrato animal puede constituir delito de incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, por lo que el agente que se niegue debe identificarse.

La campaña busca promover la tenencia responsable y el compromiso ciudadano frente a casos de violencia contra los animales.