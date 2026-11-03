Tragedia en una ruta tucumana: una joven de 20 años murió en un accidente

Una joven de 20 años perdió la vida este lunes en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta provincial 306, a la altura de la localidad de San Andrés, en Tucumán. La víctima circulaba en una motocicleta que chocó contra un automóvil y murió como consecuencia del impacto.

La joven fue identificada como Priscila P., quien conducía una motocicleta RX 150. Por causas que todavía no fueron establecidas, el rodado colisionó con un Fiat Palio manejado por Santiago O., de 23 años.

De acuerdo con la información difundida por el periodista César Suárez a través de su cuenta de X, la motociclista falleció en el lugar del siniestro.

El hecho ocurrió en un tramo de la ruta provincial 306 que atraviesa San Andrés y generó conmoción en la zona. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles precisos sobre la mecánica del choque ni las circunstancias que provocaron la colisión.

Se aguarda información oficial que permita esclarecer cómo se produjo el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.