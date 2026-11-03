Conmoción en el fútbol mundial: murió Jesús de Miguel tras un brutal patada del arquero del Andorra

El fútbol español atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien falleció este martes 3 de noviembre luego de sufrir un grave golpe durante el partido frente al FC Andorra. El futbolista permaneció internado en terapia intensiva, pero su estado de salud se agravó y el club confirmó el trágico desenlace.

El episodio ocurrió el lunes, en los últimos minutos del encuentro correspondiente a la Segunda División de España, que se disputaba en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una jugada de ataque, De Miguel fue a disputar una pelota aérea y chocó violentamente con el arquero rival, Jesús Owono, quien había salido de su área para intentar anticiparlo.

Las imágenes de la acción muestran al delantero caer inconsciente sobre el campo de juego tras recibir un fuerte impacto en el pecho. De inmediato, jugadores de ambos equipos reclamaron la asistencia médica, mientras el estadio quedó sumido en el silencio.

Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre el césped. El futbolista logró recuperar el pulso y la respiración autónoma, aunque permaneció inconsciente y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El encuentro, que estaba igualado 2-2, fue suspendido definitivamente en el minuto 108 para facilitar la atención médica. El arquero Jesús Owono fue expulsado por la acción.

Durante las horas posteriores, el CD Tenerife había informado que el delantero se encontraba “estable dentro de la gravedad”. Sin embargo, la situación neurológica empeoró y, durante la mañana de este martes, la institución confirmó su fallecimiento.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, expresó el club en su comunicado. La entidad también manifestó su acompañamiento a la familia y a los seres queridos del futbolista, quienes solicitaron respeto y privacidad en este difícil momento.

Jesús de Miguel tenía 30 años y había desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol español de ascenso. En julio de 2025 llegó al Tenerife, donde se convirtió en una pieza importante del equipo y contribuyó al regreso de la institución a la Segunda División.

La tragedia generó conmoción en el ambiente deportivo y abrió un debate sobre la jugada que derivó en la emergencia. La investigación deberá determinar las circunstancias del choque y establecer, con base en los informes médicos, la relación entre el impacto y el fallecimiento.

El caso vuelve a poner en primer plano los riesgos de las colisiones de alta intensidad en el fútbol y la importancia de contar con asistencia médica inmediata en los escenarios deportivos.