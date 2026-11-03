Se viene una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa será del 6 al 9 en Tucumán

Del 6 al 9 de noviembre, la Sociedad Rural de Tucumán será nuevamente escenario de la quinta Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, un encuentro que nació para rendir homenaje a uno de los sabores más queridos de la provincia y que, edición tras edición, fue creciendo hasta convertirse en una de las celebraciones gastronómicas más reconocibles del calendario tucumano.

El evento se presentó en el Ente Tucumán Turismo en una conferencia de prensa encabezada por el presidente y la vicepresidenta del organismo, Domingo Amaya e Inés Frías Silva, junto al organizador Diego “Mocho” Viruel.

“Se trata de un encuentro importantísimo para Tucumán, que moviliza turismo y dinamiza la economía, porque al calor de la Fiesta Nacional aquellos emprendimientos que han sido en un momento pequeños, hoy son medianos y algunos de ellos ya son grandes”, afirmó Amaya.

El predio abrirá sus puertas desde las 20 horas durante las cuatro jornadas, con una propuesta que reunirá a sangucherías de distintos puntos de Tucumán, espacios gastronómicos, actividades recreativas y espectáculos musicales. La música en vivo tendrá un lugar destacado durante las noches del viernes, sábado y domingo, con una programación que acompañará el clima festivo de cada encuentro.

La quinta edición también ofrecerá espacios pensados para disfrutar en familia, como una kermés de juegos gratuitos, un sector de market, área infantil, el Hall de la Fama y el espacio “Arte Milanga”. La propuesta artística y recreativa ampliará la experiencia más allá de lo gastronómico, convirtiendo al predio en un punto de encuentro para públicos de todas las edades.