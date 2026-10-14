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14 Oct 2026

Intensa búsqueda de un hombre desaparecido en el cerro Ñuñorco: el mal tiempo dificulta los rastrillajes

Raúl Alfredo Moyano es tucumano, reside en Neuquén y había llegado a la provincia para visitar a su hermano. Su familia pide colaboración para encontrarlo luego de que saliera a caminar por el cerro Ñuñorco el lunes al mediodía.

Bomberos de Monteros, El Mollar, Concepción y Tafí del Valle, junto con efectivos de la Policía de Tucumán de la Regional Oeste, participan del operativo para encontrar a Raúl Alfredo Moyano, de 59 años. La niebla, el frío y las lluvias complican las tareas en las zonas de mayor altura.

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el hombre de 59 años que desapareció luego de salir a caminar por el cerro Ñuñorco, continúa con la participación de distintos equipos de emergencia y fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la información brindada por integrantes del operativo, trabajan en el lugar dotaciones de bomberos de El Mollar, Monteros, Concepción y Tafí del Valle, además de personal de la Policía de Tucumán perteneciente a la Regional Oeste.

Las condiciones climáticas representan una dificultad para avanzar con los rastrillajes. Según indicaron, durante la jornada del martes las tareas debieron interrumpirse debido a la intensa neblina. El frío y las lluvias intermitentes también complican el trabajo, especialmente en las zonas más altas del cerro.

Moyano es tucumano, aunque hace muchos años reside en Neuquén. Había llegado a la provincia para visitar a su hermano y pasear cuando, el lunes al mediodía, salió a caminar por el cerro Ñuñorco.

Mientras continúa el operativo, sus familiares y allegados mantienen el pedido de colaboración a la comunidad para obtener información que permita dar con su paradero.

Quienes tengan datos pueden comunicarse a los teléfonos 3865 502248 y 3865 676111.

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