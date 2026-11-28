El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes la inauguración de las obras de mejora de seguridad vial en el acceso a Juan Bautista Alberdi, sobre la Ruta Nacional 38. La actividad incluyó además la inauguración de trabajos de pavimentación sobre avenida Lidoro Quinteros, obras de alumbrado público y la entrega de una retroexcavadora sobre oruga. Fue en el marco de los 138 de la municipalización de Juan Bautista Alberdi.

El primer mandatario estuvo acompañado por los ministros del Interior, Darío Monteros; de Gobierno y Justicia, Regino Amado de Obras Públicas, Marcelo Nazur; de Salud, Luis Medina Ruíz; el titular de Vialidad, Pablo Díaz; secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia; Los intendentes Bruno Romano (Alberdi), Francisco Caliva (Tafí del Valle), Raquel Graneros (Graneros), Jorge Leal (Burruyacú), Francisco Serra (Monteros); los legisladores Nancy Bulacios, Sara Lazarte, Sandra Figueroa, Leopoldo Rodríguez, Alejandra Cejas, Walter Herrera, Roque Argañaraz, Francisco Serra, Alejandro Figueroa, Alberto Olea, Edith Comolli; concejales, sindicalistas, autoridades policiales, entre otras autoridades.

El mandatario destacó la importancia de la rotonda para la ciudad: "Hoy después de 14 años llegó un gobierno provincial que miró a las comunas, miró a los municipios desde la capital hasta el último municipio, sin distinción de banderías políticas y hemos puesto los ojos acá en Alberti, en esta rotonda que no sólo tiene que ver con el ingreso a Juan Bautista Alverdi".

Jaldo también subrayó el impacto comercial de la obra: "Por primera vez después de catorce años de abandono, podemos decir que los alberdianos van a poder entrar nuevamente por la puerta grande a la ciudad con la habilitación de esta rotonda y de este ingreso".

Sobre la inversión, afirmó: "Una inversión de casi 5 mil millones de pesos del presupuesto de la provincia de Tucumán sobre una ruta nacional, sobre la ruta 38. Y esto es una muestra de lo que somos capaces de hacer".

Consultado por la decisión de la Nación de quitar fondos destinados a la pavimentación de la Ruta 38 entre Huacra y Aguilares, el gobernador respondió: "Este gobernador muchas veces ha sido cuestionado por esta decisión institucional que he tomado de ser una provincia dialoguista y ese diálogo me ha permitido conseguir obras de envergadura para nuestra querida provincia".

Y agregó: "No hay duda que vamos a seguir gestionando y teniendo diálogo con la Nación".

Por su parte, Romano dijo que "Inauguramos esta rotonda que tanto esperaban los vecinos. Un ingreso que estuvo cerrado catorce años. Se reabren las puertas de esta ciudad".

Monteros sostuvo que "por decisión del gobernador vemos cristalizada la obra, con una inversión de casi 5 mil millones de pesos. Rotonda, pavimentación, entrega de maquinaria e iluminación. Un Alberdi que avanza en obra pública".

Una obra para mejorar la seguridad vial

La intervención sobre la Ruta Nacional 38 comprendió la construcción de una rotonda de hormigón, con sus respectivos accesos, anillo de circulación y una colectora pavimentada.

El proyecto incluyó aproximadamente 7.600 metros cuadrados de pavimento de hormigón. De ese total, 1.500 metros cuadrados corresponden a la colectora y 6.100 metros cuadrados a la rotonda y sus ramas de acceso.

También se ejecutaron diez alcantarillas y trabajos de canalización, drenaje y obras hidráulicas complementarias. El sistema de iluminación cuenta con 53 columnas, además de señalización vertical y demarcación horizontal.

La intervención busca ordenar la circulación vehicular y reducir los riesgos en uno de los accesos a Alberdi, donde el tránsito pesado generaba situaciones de conflicto vial.

La Provincia asumió la ejecución de la obra

Nazur, destacó que la Provincia asumió la ejecución de los trabajos luego de que la obra quedara paralizada.

"Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, esta obra se ha provincializado. Se han invertido recursos de todos los tucumanos y hoy tenemos la gran satisfacción, con un gran esfuerzo de la Provincia y de la intendencia, de inaugurar esta rotonda", expresó.

El funcionario indicó que la inversión superó los 5.000 millones de pesos. También señaló que la intervención permitirá ordenar el tránsito y jerarquizar el ingreso a la ciudad.

"Tenemos una rotonda con normas internacionales, iluminada y con todos los estándares que nos merecemos los tucumanos para tener rutas seguras en la provincia", afirmó.

Por su parte, el director provincial de Vialidad, Pablo Díaz, explicó que la obra se encontraba neutralizada y que su reactivación fue posible mediante gestiones ante el Gobierno nacional.

"Firmamos un convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Nacional de Vialidad y la obra se reinició en julio del año pasado", señaló.

Díaz detalló que la intervención comprende la rotonda de hormigón, los accesos, la colectora y las obras hidráulicas. También destacó la instalación de 53 columnas de iluminación.

La importancia para los vecinos de Alberdi

Bulacio destacó el impacto de la inauguración para los habitantes de la ciudad y recordó que el acceso permaneció cerrado durante más de 14 años.

"Esto lleva más de 14 años cerrado. Entonces se imagina lo que significa esto para los ciudadanos, para todos los alberdianos. Es una felicidad", manifestó.

La legisladora también vinculó la inauguración con el aniversario 138 de la municipalización de Juan Bautista Alberdi.

"Hoy Juan Bautista Alberdi realmente tiene una puerta por donde ingresar, que es esa hermosa rotonda. Agradecemos a nuestro gobernador y a los ministros por todo esto, porque sabemos lo costoso que fue", expresó.