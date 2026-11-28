El calor y la inestabilidad marcarán el tiempo en Tucumán durante este sábado 28 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia, con fenómenos que podrían desarrollarse durante la noche.

La jornada comenzó con cielo despejado, una temperatura de 17,7°C y una humedad del 96%. Para el mediodía se esperaba que el termómetro alcanzara los 28°C, mientras que la máxima prevista para la tarde rondaría los 31°C.

Según el organismo nacional, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica e intensas ráfagas de viento.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.

La alerta amarilla comprende a los departamentos de Burruyacu, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También alcanza a las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

El panorama de inestabilidad continuará durante los próximos días. Para este domingo se espera una mínima de 19°C y una máxima de 32°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y probabilidades de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

En tanto, el lunes podría ser aún más caluroso, con una máxima prevista de 34°C y nuevas posibilidades de precipitaciones. Para el martes, el pronóstico anticipa una temperatura máxima de 30°C y posibles lluvias durante la mañana.

De esta manera, Tucumán atravesará varios días de temperaturas elevadas y condiciones cambiantes, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.